Com 68 novos registros de óbito no boletim epidemiológico desta quinta-feira (20), o Rio Grande do Sul chegou a 2.948 mortos pelo coronavírus. Já o contingente de infectados soma 104.068 desde março, incluindo os 290 positivados mais recentes. Se descontados os casos de recuperação, o número atual de casos gaúchos em andamento é de 9.717, o que representa menos de 10% do total.

As vítimas mencionadas pelo relatório da SES (Secretaria Estadual da Saúde) não apresentam novidade em relação ao aspecto etário, no que se refere ao amplo predomínio de idosos entre os falecimentos por Covid. A lista abrange pacientes de 32 a 92 anos, habitantes das cidades gaúchas elencadas a seguir.

Perdas humanas

– Alvorada (mulher, 78 anos);

– Alvorada (mulher, 43 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 80 anos);

– Cachoeirinha(homem, 66 anos);

– Camaquã (homem, 85 anos);

– Campo Bom (homem, 51 anos);

– Campo Bom (mulher, 69 anos);

– Canoas (mulher, 88 anos);

– Canoas (homem, 69 anos);

– Canoas (homem, 32 anos);

– Canoas (homem, 84 anos);

– Canoas (homem, 73 anos);

– Canoas (mulher, 65 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 64 anos);

– Coxilha (mulher, 80 anos);

– Cruz Alta (homem, 81 anos);

– Estância Velha (homem, 65 anos);

– Estância Velha (mulher, 38 anos);

– Gravataí (mulher, 80 anos);

– Gravataí (homem, 54 anos);

– Ibiaçá (homem, 74 anos);

– Lajeado (mulher, 85 anos);

– Passo Fundo (homem, 92 anos);

– Passo Fundo (homem, 69 anos);

– Passo Fundo (homem, 43 anos);

– Pelotas (homem, 64 anos);

– Pelotas (mulher, 57 anos);

– Portão (homem, 48 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 55 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 44 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 56 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 73 anos);

– Restinga Seca (homem, 75 anos);

– Rio Grande (homem, 64 anos);

– Rio Grande (homem, 85 anos);

– Rolante (mulher, 47 anos);

– Santa Maria (mulher, 88 anos);

– Santa Rosa (homem, 48 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 81 anos);

– São Gabriel (mulher, 78 anos);

– São Gabriel (mulher, 71 anos);

– São Jerônimo (homem, 82 anos);

– São Jerônimo (mulher, 57 anos);

– São Jerônimo (homem, 80 anos);

– São Jerônimo (homem, 79 anos);

– São Leopoldo (homem, 68 anos);

– São Leopoldo (homem, 58 anos);

– São Leopoldo (homem, 81 anos);

– São Lourenço do Sul (homem, 46 anos);

– São Miguel das Missões (mulher, 83 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 69 anos);

– Taquara (homem, 76 anos);

– Taquara (homem, 85 anos);

– Taquara (mulher, 74 anos);

– Taquara (homem, 84 anos);

– Torres (homem, 67 anos);

– Viamão (homem, 84 anos);

– Viamão (mulher, 63 anos);

– Viamão (homem, 79 anos);

– Viamão (mulher, 69 anos);

– Xangri-lá (mulher, 61 anos).

(Marcello Campos)