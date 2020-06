Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já se aproxima de 400 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Uma soldado da BM está entre as vítimas mais recentes da pandemia. (Foto: Reprodução)

Com a inclusão de 1.119 novos casos, o Rio Grande do Sul encerrou esta terça-feira (16) com 16.471 diagnósticos positivos de coronavírus desde a chegada da pandemia ao território gaúcho, na primeira quinzena de março. A estatística inclui 13.288 (81%) recuperados. Já o número de mortos subiu de 360 para 375, mostrando que a Covid-19 segue em expansão no Estado, abrangendo 356 de seus 497 municípios.

As perdas humanas mais recentes incluem 14 pacientes informados pelo boletim epidemiológico diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde) em diversas cidades, mais um óbito que deve ser contabilizado nas próximas horas. Trata-se da soldado da BM (Brigada Militar) Liliane Silveira Quintana, do 2°Regimento de Polícia Montada, em Santana do Livramento (Fronteira-Oeste).

Ela havia sofrido um acidente de trânsito no dia 2 de maio, quando se deslocava para uma ocorrência, e acabou contraindo coronavírus durante a internação, falecendo na tarde desta terça-feira no Hospital de Caridade, em Santa Maria (Região Central). Por meio de seus sites oficiais, a corporação e a Polícia Civil emitiram notas de pesar sobre o falecimento.

Os novos casos fatais incluem, ainda, as seguintes pessoas, listadas conforme o município de residência, gênero (masculino ou feminino) e idade:

– Canguçu (homem, 81 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 87 anos);

– Gravataí (mulher, 61 anos);

– Itacurubi (homens de 66 e 91 anos);

– Marau (homem, 50 anos);

– Nova Araçá (mulher, 51 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 83 anos);

– Palmeiras das Missões (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Santo Ângelo (homem, 79 anos);

– São Leopoldo (mulher, 57 anos);

– Três Passos (homem, 52 anos).

Verba para hospitais

O governo do Rio Grande do Sul efetuou nesta terça-feira o pagamento de R$ 50 milhões, oriundos do Tesouro gaúcho, para aproximadamente 200 hospitais, clínicas e laboratórios que prestam serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Conforme o Palácio Piratini, o valor se refere a incentivos estaduais pela oferta de serviços como urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e complementação de diárias de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), entre outros.

“Com este pagamento, o governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual”, salientou o Executivo estadual no site www.estado.rs.gov.br.

Também nesta terça-feira, foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) a Portaria número 409/2020 da SES, que garante o repasse de R$ 500 mil em emendas parlamentares a cinco hospitais do Rio Grande do Sul (R$ 100 mil para cada um). O valor será destinado ao enfrentamento à epidemia de coronavírus.

As instituições beneficiadas são o Hospital de Santo Ângelo, Hospital Pio XII (Seberi), Sociedade Beneficente Roque Gonzales (Roca Sales), Hospital Dr. Oswaldo Teixeira (Tucunduva) e Hospital Ivan Goulart (São Borja).

(Marcello Campos)

