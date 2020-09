Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul se aproxima dos 175 mil casos de coronavírus. A doença já matou 4.384 habitantes do Estado

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Novo boletim epidemiológico acrescentou 717 testes positivos e mais 13 óbitos no Estado. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul teve notificados 717 novos testes positivos de coronavírus neste domingo (20) e mais 13 óbitos por Covid. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, o Estado já acumula desde o começo da pandemia (em março) ao menos 174.777 casos confirmados da doença – em 92% o paciente já está recuperado. Já os desfechos fatais totalizam 4.384.

Esses dados gerais classificam o Estado em décimo-segundo lugar na estatística nacional. No topo da tabela se mantém São Paulo, com 931.673 registros (33.927 óbitos), Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Santa Catarina, Distrito Federal e Goiás.

As vítimas mencionadas pelo último relatório gaúcho abrangem homens e mulheres com idades entre 55 e 96 anos, residentes em municípios. Confira a seguir o resumo divulgado pelo governo do Estado, por meio de sua conta no Twitter:

– Caseiros (homem, 56);

– Caxias do Sul (mulher, 74);

– Caxias do Sul (homem, 96);

– Passo Fundo (homem, 68);

– Pelotas (mulher, 71);

– Porto Alegre (mulher, 91);

– Porto Alegre (homem, 87);

– Porto Alegre (mulher, 56);

– Porto Alegre (mulher, 70);

– Santiago (homem, 80);

– São Leopoldo (homem, 74);

– Viamão (mulher, 65);

– Viamão (homem, 55).

Incidência

Porto Alegre lidera a estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, tanto em contingente de infectados (24.104) quando no que se refere aos falecimentos causados pelo coronavírus (925).

Ainda no que diz respeito ao número de testes positivos, a vice-líder é Caxias do Sul (8.138). Em terceiro consta Passo Fundo (6.974) e nas posições subsequentes estão Canoas (6.419), São Leopoldo (5.505), Novo Hamburgo (5.338), Rio Grande (4.018), Gravataí (3.959), Bento Gonçalves (3.548), Santa Maria (3.512), Pelotas (3.440), Alvorada (3.356), Lajeado (3.238) e Cachoeirinha (2.555).

Em contingente de mortos pela Covid, Canoas aparece em segundo lugar nesse aspecto, com 251 perdas humanas, seguida por Passo Fundo (153), Novo Hamburgo (152), Viamão (141), São Leopoldo (134), Alvorada (121), Caxias do Sul (121), Gravataí (121), Pelotas (114), Rio Grande (113), Bento Gonçalves (110), Esteio (71), Sapucaia do Sul (69), Cachoeirinha (58), Santa Maria (56) e Guaíba (43). Na ponta de baixo da lista, apenas sete das 497 cidades gaúchas permanecem sem qualquer registro de Covid: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Novo Tiradentes e Pedras Altas. O grupo representa 1,4% do total de municípios. Especialistas atribuem essa não-incidência a fatores como o reduzido contingente populacional nessas localidades e o baixo grau de interação entre os habitantes, tanto em âmbito comunitário quanto em relação a moradores de outras cidades. (Marcello Campos)

