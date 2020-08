Com mais 2.667 testes positivos contabilizados nesta quarta-feira (12), o Rio Grande do Sul chegou a 90.049 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, na primeira quinzena de março. Se excluídas as já recuperadas (sem sintomas há pelo menos 14 dias), o número atual de casos confirmados é de 10.286 (11% do total) . Já as mortes subiam para 2.540, com 68 novas vítimas.

As perdas humanas informadas pelo mais recente boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) abrange uma faixa etária de 33 a 96 anos, embora a prevalência seja de idosos, aspecto que se mantém inalterado ao longo dos últimos cinco meses. Confira a lista, em ordem alfabética por município de residência e com detalhamento de gênero (feminino ou masculino) e idade:

– Alegrete (homem, 85 anos);

– Arroio do Sal (mulher, 82 anos);

– Cachoeirinha (homem, 33 anos);

– Camaquã (homem, 80 anos);

– Campo Bom (mulher, 61 anos);

– Canoas (homem, 79 anos);

– Canoas (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 53 anos);

– Charqueadas (mulher, 72 anos);

– Charrua (homem, 66 anos);

– Esteio (homem, 83 anos);

– Garibaldi (homem, 84 anos);

– Gramado (mulher, 60 anos);

– Gravataí (mulher, 64 anos);

– Gravataí (mulher, 94 anos);

– Ibiraiaras (homem, 66 anos);

– Ibirubá (homem, 87 anos);

– Ijuí (homem, 80 anos);

– Ijuí (mulher, 74 anos);

– Jaguarão (homem, 72 anos);

– Lajeado (homem, 70 anos);

– Nova Bassano (homem, 93 anos);

– Nova Prata (mulher, 70 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 76 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 74 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 51 anos);

– Osório (mulher, 50 anos);

– Passo Fundo (mulher, 83 anos);

– Passo Fundo (homem, 61 anos);

– Pelotas (mulher, 68 anos);

– Pelotas (homem, 83 anos);

– Pelotas (homem, 46 anos);

– Pinheiro Machado (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 56 anos);

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 54 anos);

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 49 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 96 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Rio Grande (homem, 56 anos);

– Rolante (homem, 48 anos);

– Santa Maria (homem, 89 anos);

– São Francisco de Paula (homem, 37 anos);

– São Jerônimo (mulher, 85 anos);

– São Leopoldo (mulher, 95 anos);

– São Leopoldo (mulher, 58 anos);

– Sentinela do Sul (homem, 78 anos);

– Tapejara (mulher, 41 anos);

– Três Cachoeiras (mulher, 85 anos);

– Viamão (homem, 74 anos);

– Viamão (mulher, 85 anos);

– Viamão (homem, 55 anos);

– Viamão (homem, 67 anos).

Casos suspeitos em locais de trabalho

Um sistema para notificação de sintomas gripais em trabalhadores do setor empresarial, do comércio e de serviços foi disponibilizado pela (SES). O objetivo é identificar, de forma mais ágil, casos suspeitos da Covid-19 em ambientes de trabalho.

“Para alimentar a base de dados, cabe aos empresários ou responsáveis pelas áreas de pessoal de lojas, negócios e empreendimentos fazerem o cadastro e o registro dos casos detectados”, ressalta o governo do Estado.

Com a ferramenta, gestores da saúde podem agir de forma preventiva, identificando locais de trabalho, categorias de trabalhadores e atividades econômicas com maiores riscos para surtos. Também serve para qualificar a base de dados epidemiológicos sobre casos de Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e suspeitos para Covid-19 nos municípios e regiões.

As empresas poderão acessar o sistema para a inclusão das notificações em www.notificacovidtrabalho.saude.rs.gov.br. Para se cadastrar, há um campo específico no lay-out da página virtual – a empresa então recebe uma senha que a habilita para incluir as notificações.

(Marcello Campos)