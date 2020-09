Brasil O Senado aprovou o diplomata gaúcho Nestor Forster como novo embaixador do Brasil em Washington

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O diplomata já ocupa o cargo, de forma interina, desde o ano passado. (Foto: Divulgação/Itamaraty)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os senadores aprovaram nesta terça-feira (22) a nomeação do diplomata Nestor José Forster Junior para comandar a embaixada brasileira em Washington (EUA). A Mensagem (MSF) 86/2019 recebeu 47 votos favoráveis e três contrários.

Nestor José Forster Junior é de Porto Alegre, graduado em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em História pela mesma instituição. Ingressou na carreira diplomática em 1986, e, desde então, ocupou cargos como chefe do Setor de Política Comercial da Embaixada em Washington (1992 a 1995); chefe de Gabinete do Advogado-Geral da União (2002); chefe do Setor Financeiro da Embaixada em Washington (2003/06) e mais recentemente encarregado de Negócios da Embaixada em Washington, cargo ocupa desde 2019.

Forster foi indicado para a embaixada pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado, e já tinha sido aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado em fevereiro. A indicação veio após ele desistir de nomear o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o posto. Em outubro, Eduardo também anunciou, em um discurso no plenário da Câmara, que não iria mais ser indicado.

A sabatina de Forster na Comissão de Relações Exteriores (CRE) já havia ocorrido em fevereiro. Na ocasião, o diplomata defendeu que Brasil e EUA aprofundem a parceria na área científica e na área de defesa, e que seja possível acabar com a bitributação para empresas e pessoas físicas brasileiras.

Ele afirmou não ver “subserviência alguma” do Brasil em relação aos EUA e disse que um “alinhamento automático é algo impossível de se fazer”.

Sobre a questão imigratória, Forster ponderou que o número de imigrantes ilegais cresceu 10 vezes no último ano, mas disse se tratar de uma questão “pontual”.

Segundo o embaixador, 95% desse grupo são compostos por famílias alvos de redes criminosas. “Se identificou que houve um redirecionamento de redes criminosas que atuavam na América Central e que passaram a atuar no Brasil”, disse.

Em uma cerimônia em Washington, Forster concedeu ao escritor e ideólogo Olavo de Carvalho o grau mais alto da Ordem de Rio Branco – uma condecoração que reconhece serviços meritórios prestados ao Brasil.

Cabe ao presidente da República conferir esse título. Olavo de Carvalho tem influência sobre a ala ideológica do governo Bolsonaro e também sobre os filhos do presidente que atuam na política. Na ocasião, Forster entregou a medalha a Olavo de Carvalho e discursou elogiando o escritor. “É desnecessário dizer que o professor preenche com sobra os critérios fixados no regulamento da Ordem de Rio Branco, de serviços ou méritos excepcionais ao Brasil”, disse o embaixador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil