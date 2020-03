Agro O Troféu Brasil Expodireto Cotrijal homenageia os melhores do agronegócio

2 de março de 2020

O salão de eventos Bier Site mais uma vez foi palco da grande celebração do agronegócio, com a entrega da 11ª edição do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, que vem ao longo dos anos destacando empresas e personalidades que mais contribuíram para o desenvolvimento e engrandecimento do setor no cenário brasileiro. Foto: Ricardo Azevedo/Especial O Sul Durante a solenidade, que ocorreu nos salões do Centro de Eventos Bier Site, foram entregues premiações em 20 categorias. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Ricardo Azevedo/Especial O Sul

A noite foi de festa neste domingo (01), em Carazinho. O salão de eventos Bier Site mais uma vez foi palco da grande celebração do agronegócio, com a entrega da 11ª edição do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, que vem ao longo dos anos destacando empresas e personalidades que mais contribuíram para o desenvolvimento e engrandecimento do setor no cenário brasileiro.

A iniciativa, uma realização da Rede Pampa e Cooperativa Cotrijal, em parceria com o Sicredi, nesta edição premiou 22 categorias, passando por cadeias alimentares, produtores rurais, lideranças, autoridades, conhecimento, tecnologia, maquinário, produção vegetal e animal, insumos, entre outras vertentes relacionadas ao segmento.

“Quero registrar o reconhecimento ao nosso governador pela BR 142 que esperávamos há 40 anos. Este é um governo que promete e cumpre. Quero também homenagear o Exército brasileiro e pedir uma salva de palmas ao general Pujol”, disse o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, no encerramento do evento.

O governador Eduardo Leite destacou a alegria de estar presente ao evento e de entregar a BR 142, destacando o fôlego e a capacidade empreendedora para construir um ambiente de negócios e de futuro “para que se invista aqui e possamos fazer um RS com mais investimentos”.

Cerca de mil convidados marcaram presença no evento, que abre oficialmente o calendário oficial da Expodireto Cotrijal, que inicia nesta segunda-feira (02), se estendendo até a sexta-feira (06). O Troféu é uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glória Corbetta e reproduz a importância do campo para alimentar os povos. A cerimônia, como sempre, foi conduzida pela comunicadora da Rede Pampa, Vera Armando, que antes da entrega do Troféu ao homenageado pelas mãos de seus padrinhos, foi narrando a trajetória de cada um, destacando seus feitos junto ao setor.

Os alunos do Colégio Tiradentes, igualmente, participaram da cerimônia, recepcionando os convidados à frente do salão e do palco, bem como o saxofonista Marcelo Ribeiro, que exibiu um amplo repertório de canções nacionais e internacionais, interagindo com o público no início da cerimônia. Não faltaram a execução dos hinos Nacional e do Rio Grande. Momentos especiais marcados pela interpretação de Luiza Barbosa que, aos 12 anos de idade, vem revelando seu talento, prometendo uma carreira de sucesso. Natural de Soledade, ela foi uma das finalistas do The Voice Kids 2019 e, na entrega do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal, em uma apresentação marcada pela emoção, a cantora mirim reforçou sua vocação artística, levando aos convidados descontração e alegria.

A foto oficial dos homenageados após a entrega de todos os Troféus pontua o encerramento do evento que foi transmitido pela Rádio Liberdade. Também um caderno especial estará veiculando nesta quinta-feira (05) no portal O Sul e na sua edição em pdf, detalhando a premiação que também ganhará destaque em um programa especial que a TV Pampa levará ao ar no dia 07 (sábado) para todo o Estado a partir das 11h30min. (Clarice Ledur)

