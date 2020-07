Mundo O Uruguai resiste ao cerco do coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

O Uruguai registrou apenas 1.202 casos e 35 mortes.

Depois de assistir ao início da pandemia do novo coronavírus na China e de ver o vírus se espalhar pela Europa, o Uruguai confirmou seus quatro primeiros casos da doença em uma sexta-feira 13. Um começo ameaçador para uma doença que prometia colocar de joelhos a América Latina.

Nas semanas e meses que se seguiram aos diagnósticos de 13 de março, o país de 3,4 milhões de habitantes conseguiu manter o vírus sob controle. Cravado entre o Brasil, que sofre o segundo pior surto do mundo, e a Argentina, onde as infecções estão aumentando (173.355 registros de infecção e 3,1 mil óbitos), o Uruguai registrou apenas 1.202 casos e 35 mortes – números muito baixos para quem testou amplamente sua população.

Em junho, o Uruguai tornou-se o primeiro país da região a reabrir praticamente todas as escolas públicas. É o único da América Latina de onde a União Europeia aceitará turistas e visitantes. Governantes e analistas creditam o relativo sucesso do Uruguai até agora à liderança estável e unida, um sistema nacional de saúde robusto e uma quarentena voluntária, mas ampla.

“Foi pedido às pessoas que elas desfrutassem de sua liberdade de forma responsável, ficando em casa”, disse o gastroenterologista Henry Cohen, de Montevidéu, que atua em um comitê de cientistas que aconselha o governo na pandemia.

Nas proximidades, o Paraguai obteve sucesso semelhante contra o coronavírus, relatando apenas 4.328 casos e 40 mortes. O vizinho Brasil, por outro lado, registrou mais de 2,4 milhões de casos e 88 mil mortes – perdendo apenas para os EUA. A Argentina, com menor densidade demográfica, confirmou cinco vezes mais casos per capita que o Paraguai e oito vezes mais que o Uruguai.

Guillermo Sequera, diretor da Vigilância Sanitária do Paraguai, diz que o fio comum nos países que obtiveram sucesso contra o coronavírus é uma ação precoce e vigorosa e uma ênfase em conquistar e manter a confiança da população.

O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, tomou posse duas semanas antes de o país confirmar seus primeiros casos, fechar as fronteiras, escolas, espaços públicos e pedir às pessoas que se colocassem em quarentena. Os uruguaios com 65 anos ou mais foram obrigados a ficar isolados em casa.

Os líderes e autoridades de saúde pública do país acompanharam a pandemia se desenvolvendo na Ásia e na Europa e tiveram tempo para se preparar, de acordo com Cohen. Os políticos deixaram de lado suas diferenças e colocaram os cientistas para dar as respostas. “De 13 de março até o final de abril, a classe política no Uruguai fechou suas fileiras”, disse Daniel Chasquetti, cientista político e professor da Universidade da República. O país começou a reabrir com cuidado e o governo permitiu que bares, restaurantes e hotéis retomassem as operações.

Tranquilidade

“Percebo nas pessoas uma sensação de tranquilidade e serenidade, uma sensação de segurança e confiança”, disse Blanca Rodríguez, âncora veterana da TV uruguaia. “E as pessoas não querem perder isso.”

Uma série de casos na cidade de Rivera, na fronteira com o Brasil, e um mais recente na capital, Montevidéu, lembraram que os uruguaios devem permanecer vigilantes. Em Rivera, cidade contígua à brasileira Santana do Livramento, o movimento noturno na avenida principal é normal. Enquanto restaurantes estão abertos e jovens bebem nas calçadas do lado uruguaio, o comércio do lado brasileiro enfrenta restrições. Rivera, de 103 mil moradores, teve 65 casos e 3 mortes. Livramento, de 82 mil habitantes, registrou 192 casos e 4 mortes.

No Paraguai, também começando a reabrir, Sequera alerta para o cansaço da sociedade com relação ao distanciamento social. Recentemente, o país se assustou com um surto em uma prisão em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. “As coisas estão ficando mais difíceis”, disse Sequera. “Se olharmos para os dados mais recentes, o número de casos está aumentando. É um crescimento constante, embora não seja explosivo.

