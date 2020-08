O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta quinta-feira (27), que será obrigatório o uso de máscara em Paris, onde se registra um grande aumento de casos do novo coronavírus. A obrigatoriedade também será estendida a todas as escolas e universidades do país.

Após consultas com a prefeitura da capital francesa, o administrador da região parisiense vai “estender o uso obrigatório da máscara” – que já tem de ser usada nos transportes públicos, nos lugares fechados e em diversas ruas – “a toda capital”, disse Castex em entrevista coletiva.

O primeiro-ministro, que não informou quando a medida entrará em vigor na capital francesa, não descartou a ampliação para outras grandes cidades dos 21 departamentos onde o vírus circula ativamente.

Em Marselha, no Sudeste do país, onde a situação de saúde também é preocupante, o uso é obrigatório desde terça (25).

O uso de máscaras também será obrigatório em escolas e universidades em todo país, assim que o ano letivo recomeçar na próxima semana. Para crianças com mais de 11 anos, “o uso da máscara será obrigatório em espaços fechados e ao ar livre”, afirmou o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer.

Já nas universidades, que reabrirão pela primeira vez desde o confinamento declarado em meados de março. Os professores também devem usar máscaras em todos os momentos.

Após quase dois meses de um confinamento que permitiu a redução do novo coronavírus, as infecções voltaram a aumentar significativamente na França nas últimas semanas, especialmente na região de Paris e no Sudeste do país.

O órgão de saúde pública anunciou nesta quinta 6.111 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, recorde de contaminações desde março.

O total registrado nas últimas 24 horas é o maior desde 30 de março, quando o país contou 7.578 novos casos em um dia. Neste momento, 4.535 pacientes de covid-19 estão internados em hospitais da França, e 381 em tratamento intensivo.

O governo classificou 21 dos 101 territórios franceses como zona de circulação ativa do coronavírus, com mais de 50 novos casos por 100 mil habitantes em uma semana. Entre as áreas de alta circulação estão a região de Paris, de Lyon e boa parte da costa mediterrânea francesa.

Nestas áreas, os prefeitos de polícia poderão adotar medidas mais restritivas de circulação para reduzir a transmissão do coronavírus. Na região metropolitana de Paris, o uso da máscara vai se tornar obrigatório também para os ciclistas.

Castex tem insistido na necessidade do uso de máscaras para prevenir as infecções. “Nosso objetivo é fazer todo o possível para evitar um reconfinamento generalizado”, justificou Castex, apelando à “responsabilidade” dos franceses.