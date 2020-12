Tecnologia O WhatsApp disponibiliza carrinho de compras para usuários do mundo todo para facilitar as vendas pelo aplicativo

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Carrinho de compras do WhatsApp. (Foto: Divulgação/WhatsApp)

O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (8), o lançamento do carrinho de compras. O novo recurso chega para agilizar e facilitar as vendas através do aplicativo de mensagens com o auxílio de uma lista, onde os usuários podem colocar os produtos desejados e enviá-la para o vendedor que tenha uma conta do WhatsApp Business.

O carrinho de compras expande as opções para a venda de produtos pelo mensageiro. Assim como em sites de lojas virtuais, a nova função permite que o usuário crie uma lista de produtos que deseja adquirir e envie a relação diretamente ao estabelecimento comercial, através do catálogo disponível em contas da versão do aplicativo para empresas.

“O carrinho é uma ótima alternativa para clientes enviarem seus pedidos a empresas que vendem vários itens, como restaurantes ou lojas de roupas”, anunciaram. “Com o carrinho, as pessoas podem explorar o catálogo, selecionar diversos itens e enviar o pedido por mensagem para a empresa”.

O mensageiro ainda disponibilizou uma nova figurinha com o tema de carrinho para o pacote global de stickers destinado a empresas, o “Open for Business” (“Aberto para negócios”, em tradução livre).

Como usar o carrinho de compras do WhatsApp?

O carrinho de compras chegou aos usuários de todo o mundo nesta terça-feira (8), de acordo com o mensageiro. Para utilizá-lo, basta acessar o catálogo de produtos e escolher os itens desejados, como demonstrado no procedimento a seguir: Na conversa com alguma conta do WhatsApp Business, acesse o catálogo, caso esteja disponível; Escolha um produto e, em seguida, aperte em “Adicionar ao carrinho”; Caso queira adicionar mais um produto ao carrinho, toque em “Continuar comprando” e escolha-os; Toque no círculo com uma seta, similar ao botão para enviar mensagens, para concluir a compra.

Após pressionar o botão, o pedido será enviado à loja para que seja efetuado, e estará presente na conversa para que tanto o vendedor quanto o consumidor tenham acesso. Segundo o WhatsApp, “um pedido não é finalizado até o vendedor confirmar o pagamento”.

