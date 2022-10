Política OAB abre processo contra conselheiro que defendeu fuzilamento de Lula

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Mensagem de Eliseu Marques foi enviada em grupo de WhatsApp que reúne 160 integrantes. (Foto: Reprodução/WhatsApp)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais informou nesta sexta-feira (7) que vai abrir um processo disciplinar para apurar a conduta do conselheiro Eliseu Marques, que disparou em um grupo de WhatsApp uma mensagem chamando Lula de “bandido” que tinha que ser “fuzilado”.

A troca de mensagens ocorreu em um grupo de WhatsApp, que reúne cerca de 160 integrantes, entre eles o próprio presidente da seccional da OAB em Minas, Sérgio Leonardo.

“A OAB-MG destaca que o conteúdo desta mensagem não é compatível com os princípios e os valores que a instituição defende. Por isso, providências serão tomadas para apuração da conduta do conselheiro no âmbito ético disciplinar”, informou a entidade, em nota.

A OAB mineira considerou “lamentável” o vazamento da mensagem e ressaltou que “não admite qualquer atitude que contenha discriminação, preconceito, incitação a violência ou discurso de ódio”.

O comentário de Marques veio à tona após outra participante do grupo publicar um vídeo com Lula e o título “Se eles voltarem o Brasil será como Cuba”.

“Este bandido tinha que ser fuzilado a exemplo de outros que deveriam ter o mesmo fim”, escreveu Marques, conforme troca de mensagens.

A mensagem foi recebida com espanto e ironia pelos integrantes do grupo de WhatsApp.

“Recomendo que a exemplo da colega de Uberlândia (que atacou nordestinos nas redes sociais), que faça um vídeo, mostre-se publicamente, divulgue e defenda o que aqui dito e escrito”, provocou o diretor de inclusão da OAB mineira, William Santos.

Em meio à polêmica, Sérgio Leonardo decidiu intervir e proibiu postagens no grupo por tempo indeterminado.

“Insisto: evitemos discussões políticas neste grupo. Não agrega. Temos um compromisso maior com a advocacia mineira. Precisamos estar unidos para seguir implementando nosso plano de gestão. Vou exercer o poder de moderador e espero não ser mal interpretado, mas fecharei o grupo para postagens hoje”, escreveu.

Esta é a segunda vez nesta semana que a OAB mineira se vê constrangida com declarações controversas de seus integrantes.

Na última quarta-feira (5), a então vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB em Uberlândia, Flávia Aparecida Moraes, atacou nordestinos em um vídeo divulgado nas redes sociais. Na região Nordeste, Lula obteve ampla maioria sobre Bolsonaro. O petista também derrotou o presidente da República em Minas, mas por uma vantagem menor.

“A todos aqueles brasileiros que a partir de hoje têm que ser muito inteligente. Nós geramos empregos, nós pagamos impostos e sabe o que que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, com quem realmente merece”, disse Flávia.

“A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar o nosso dinheiro aqui no Sudeste, ou no Sul ou fora do país, inclusive porque fica muito mais barato. Um brinde a gente que deixa de ser palhaço à partir de hoje”, disse.

Após o comentário, Flávia foi destituída da comissão e também se tornou alvo de processo disciplinar, como Eliseu Marques.

