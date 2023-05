Porto Alegre OAB gaúcha levará conhecimentos sobre Direito ao curso de formação da Guarda Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inciativa consta em acordo firmado pela Secretaria de Segurança da capital. (Foto: Guarda Civil Municipal de Salto/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Segurança de Porto Alegre e a seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) firmaram nesta quarta-feira (24) um acordo para qualificar a formação dos agentes da Guarda Municipal. Por meio da iniciativa, a entidade de classe indicará um representante para atuar em todas as edições do curso preparatório da corporação.

Essa parceria tem validade até dezembro do ano que vem. O profissional do Direito designado pela Ordem será incumbido de ministrar lições sobre prerrogativas da advocacia.

A próxima turma do Curso de Formação Inicial será formada assim que concluído o concurso da Guarda Municipal, iniciado ano passado e que atualmente está em sua última fase. Os candidatos já passaram por provas objetivas, testes de aptidão física e avaliação psicológica.

Com a palavra…

“Um dos recursos mais valiosos nesse processo é a educação, com o qual a OAB pode contribuir amplamente”, ressalta o titular da pasta da Segurança, Alexandre Aragon. “Nosso compromisso é fazer com que a mais antiga Guarda Municipal do País seja também a melhor.”

O comandante-geral da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, segue a mesma linha ao defender a relevância da iniciativa: “A formação dos agentes está em constante evolução, e a sequência deste trabalho é essencial para o futuro da corporação”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/oab-gaucha-levara-conhecimentos-sobre-direito-ao-curso-de-formacao-da-guarda-municipal-de-porto-alegre/

OAB gaúcha levará conhecimentos sobre Direito ao curso de formação da Guarda Municipal de Porto Alegre

2023-05-24