Rio Grande do Sul Óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul passam de 2 mil

3 de agosto de 2020

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) divulgou nesta segunda-feira que foram registrados 461 novos casos de coronavírus, no Estado, além de 42 óbitos a mais, registrados entre 5 de julho e esta segunda. O total de casos confirmados está em 71.479 e o de óbitos em 2.016. Há 469 municípios com casos da doença, 94% de todos os 497. Os recuperados representam 88% dos casos e somam 62.546 pessoas que venceram a Covid-19.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 74 anos);

Arroio dos Ratos (homem, 85 anos);

Bento Gonçalves (homem, 67 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 85 anos);

Cachoeirinha (homem, 66 anos);

Cachoeirinha (mulher, 72 anos);

Camaquã (mulher, 62 anos);

Canoas (homem, 80 anos);

Canoas (homem, 84 anos);

Caxias do Sul (mulher, 65 anos);

Caxias do Sul (homem, 70 anos);

Dois Irmãos (homem, 54 anos);

Dois Irmãos (homem, 50 anos);

Encantado (homem, 86 anos);

Guaporé (mulher, 40 anos);

Harmonia (mulher, 74 anos);

Muçum (homem, 76 anos);

Palmeira das Missões (homem, 63 anos);

Passo Fundo (homem, 63 anos);

Porto Alegre (mulher, 70 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 68 anos);

Porto Alegre (homem, 74 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 85 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Sapiranga (mulher, 80 anos);

Sapiranga (mulher, 50 anos);

Taquara (mulher, 36 anos);

Taquara (homem, 60 anos);

Três Cachoeiras (mulher, 63 anos);

Três Coroas (mulher, 79 anos);

Vacaria (mulher, 44 anos);

Viamão (homem, 78 anos);

Viamão (homem, 44 anos);

Viamão (homem, 57 anos);

Vila Flores (mulher, 58 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 9

Alvorada – 11

Bagé – 2

Barra do Ribeiro – 2

Bento Gonçalves – 1

Bom Princípio – 1

Cachoeira do Sul – 6

Cachoeirinha – 3

Camaquã – 3

Campo Bom – 1

Canela – 3

Canoas – 11

Capão da Canoa – 1

Capão do Leão – 1

Carazinho – 2

Caxias do Sul – 4

Charqueadas – 5

Cruz Alta – 2

Dona Francisca – 1

Encantado – 1

Erechim – 1

Esteio – 3

Flores da Cunha – 1

Fontoura Xavier – 1

Garibaldi – 5

Gramado – 21

Gravataí – 1

Guaporé – 1

Ibiraiaras – 1

Ijuí – 7

Imbé – 1

Itaqui – 1

Lagoa Vermelha – 1

Lajeado – 1

Machadinho – 8

Marau – 11

Marques de Souza – 2

Mato Castelhano – 1

Montauri – 1

Montenegro – 1

Nova Boa Vista – 1

Nova Petrópolis – 9

Nova Roma do Sul – 1

Novo Barreiro – 9

Novo Hamburgo – 6

Paim Filho – 1

Passo Fundo – 88

Pelotas – 21

Pinheiro Machado – 1

Porto Alegre – 55

Rio Grande – 49

Sananduva – 1

Santa Rosa – 1

Santana do Livramento – 2

Santo Ângelo – 1

Santo Antônio da Patrulha – 3

Santo Antônio das Missões – 1

São Gabriel – 13

São Martinho – 1

São Sebastião do Caí – 1

Sapiranga – 2

Sapucaia do Sul – 5

Tapejara – 1

Tapes – 1

Teutônia – 1

Torres – 1

Tramandaí – 2

Três Cachoeiras – 2

Três Coroas – 1

Três Passos – 9

Triunfo – 1

Vacaria – 1

Vale Real – 1

Venâncio Aires – 20

Viamão – 8

A atualização teve ainda 22 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

