31 de março de 2022

Estrutura de drenagem está concluída e já em funcionamento. (Foto: Luciano Lanes / PMPA)

O reservatório R1, localizado na Praça Doutor Lopes Trovão, da macrodrenagem do Arroio Areia está com mais de 96% de execução, em Porto Alegre. A estrutura em concreto armado, fechada e subterrânea tem capacidade para armazenar quase 7 mil metros cúbicos de água da chuva e faz parte do conjunto de 26 intervenções realizadas pela prefeitura com objetivo de amenizar alagamentos históricos nas zonas Norte, Noroeste e Leste.

Atualmente a estrutura de drenagem está concluída e já em funcionamento. A obra está na fase de requalificação urbana e paisagística da praça, que vem sendo reurbanizada e terá playground, quadra poliesportiva e academia ao ar livre, além de piso tátil, garantindo a acessibilidade do local.

“Já pode ser percebida pelos moradores da região a diminuição de água que fica nas ruas em dias de chuva forte, pois o reservatório contribui fazendo a retenção e escoando lentamente”, destaca Garcia.

A obra beneficiará diretamente cerca de 18 mil habitantes dos bairros Vila Jardim e Chácara das Pedras e tem investimento de mais de R$ 6 milhões. O consórcio ACA Brasil/Angolaca/ACA/RGS/Dolphin é responsável pela execução. Neste momento, está sendo finalizada a escadaria e, após essa etapa, serão instalados os brinquedos e o mobiliário da praça.

Obras do Arroio Areia

O grande objetivo das 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste: Bom Jesus, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Ipiranga, Higienópolis, São João, Passo D’Areia, Cristo Redentor, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e limite com Anchieta. No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura.

Do conjunto de intervenções, sete obras já estão terminadas: obras lineares I1, na avenida Sertório; I2, na avenida Carneiro da Fontoura; C1 e C2, na rua Anita Garibaldi; F1, na Plínio Brasil Milano; e os reservatórios R2, na Praça Francisco Guerra Blessmann; e R9, na Praça Fortunato Pimentel. Estão em execução o reservatório R1, na Praça Lopes Trovão; e as obras lineares D5, na rua Gaston Englert; e A1 e A2, na avenida Nilo Peçanha.

