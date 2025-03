Porto Alegre Obras de demolição do Esqueletão avançam no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A conclusão dos trabalhos deve ocorrer no final deste ano Foto: Marcello Campos/O Sul A conclusão dos trabalhos deve ocorrer no final deste ano. (Foto: Marcello Campos/O Sul) Foto: Marcello Campos/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A demolição do prédio Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, no Centro de Porto Alegre, já chegou à laje do 15º andar. Nesta segunda-feira (10), será finalizado o corte das ferragens e vigas, a derrubada dos pilares, além da retirada da caliça. Todo o processo é feito de forma manual e mecânica. Desse mesmo modo, a obra seguirá até o 9º andar. Dos andares inferiores ao térreo, a estrutura será implodida.

A conclusão dos trabalhos deve ocorrer no final deste ano. A obra tem um custo de R$ 3,7 milhões. A demolição foi retomada dia 28 de janeiro pelo 19º andar, após embargo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Mais de mil toneladas de caliça já foram retiradas do canteiro de obra. Foram mais de 50 viagens de caminhão com rejeitos. A estimativa da Smoi é que sejam removidas de 10 a 15 toneladas de ferro do Esqueletão. O prédio tem 13 mil metros quadrados e está localizado entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Otávio Rocha.

“A obra está em ritmo acelerado, o que superou nossas expectativas. Este ano teremos a satisfação de ver aquela estrutura abandonada sair do Centro da cidade”, afirma o titular da secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/obras-de-demolicao-do-esqueletao-avancam-no-centro-de-porto-alegre/

Obras de demolição do Esqueletão avançam no Centro de Porto Alegre

2025-03-07