Os trabalhos foram realizados em 12 quilômetros da rodovia Foto: Daer/Divulgação Os trabalhos foram realizados em 12 quilômetros da rodovia. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul concluiu a recuperação de 12 quilômetros da ERS-223, entre os municípios de Ibirubá e Tio Hugo, na Região Noroeste.

As obras integram o Contrato de Recuperação e Manutenção de Rodovias e contaram com investimento de R$ 14,1 milhões do Tesouro do Estado. Iniciados em agosto deste ano, os trabalhos, executadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), incluíram a restauração do pavimento e da sinalização.

“Recuperamos uma rota estratégica para o agronegócio, por onde escoa parte importante da safra de soja e milho do Noroeste do Estado”, afirmou o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella. “Com a ERS-223 revitalizada, estamos ajudando a impulsionar a economia de uma das principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul”, acrescentou.

No total, R$ 20 milhões foram liberados para o Contrato de Recuperação e Manutenção de Rodovias, que também prevê obras de restauração de trechos da RSC-153, ERS-332, ERS-142 e BR-386.

