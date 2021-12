Rio Grande do Sul Caso Kiss: oitavo dia do julgamento começa com o depoimento do ex-prefeito de Santa Maria Cezar Schirmer; acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Schirmer era prefeito de Santa Maria quando ocorreu a tragédia Foto: Twitter/MP-RS Schirmer, que era prefeito de Santa Maria quando ocorreu a tragédia. (Foto: Twitter/MP-RS) Foto: Twitter/MP-RS

O oitavo dia do julgamento dos acusados do incêndio na Boate Kiss começou nesta quarta-feira (08), no Foro Central de Porto Alegre, com o depoimento de Cezar Schirmer, que era prefeito de Santa Maria quando ocorreu a tragédia, em janeiro de 2013.

Ele foi convocado como testemunha pela defesa de Elissandro Spohr, o Kiko, um dos sócios da boate. Atualmente, Schirmer é secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre. No total, devem ser ouvidas nesta quarta quatro testemunhas.

O oitavo dia do júri deve encerrar a etapa de tomada de depoimentos de vítimas e testemunhas. Em sete dias, foram ouvidos 24 depoimentos no maior júri da história do Rio Grande do Sul. A terça-feira (07) marcou o dia de julgamento mais longo até o momento.

Acompanhe ao vivo:

