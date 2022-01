Porto Alegre Obras de revitalização do segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre iniciam nesta segunda

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Obra terá mais de R$ 9 milhões em investimentos.

As obras de revitalização do segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre terão início nesta segunda-feira (17). A partir das 19h30, as equipes começarão a isolar áreas necessárias para os trabalhos de retirada das escadas rolantes, dando a largada ao processo que culminará com a recuperação estrutura, danificada pelo incêndio ocorrido em julho de 2013.

A iniciativa envolverá a troca de dois elevadores, duas escadas rolantes e a reforma elétrica das instalações relativas ao segundo pavimento. Visando alterar o mínimo possível a rotina e a dinâmica do primeiro piso do Mercado Público, os trabalhos ocorrerão, em sua maioria, no turno da noite.

Os novos elevadores terão capacidade para dez pessoas cada, obedecendo a todas as normas de acessibilidade e segurança. As escadas rolantes a serem instaladas substituirão equipamentos danificados e com mais de 20 anos, cuja tecnologia se encontra defasada. A reforma elétrica dará condições à utilização do segundo piso e modernizará o Mercado Público, oferecendo aos usuários uma estrutura alinhada aos padrões tecnológicos atuais.

Os recursos para a realização da obra fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan. A pedido do Executivo Municipal, a empresa concordou em antecipar o cumprimento das obrigações do TCAP para viabilizar a reabertura do Mercado Público, que contará com investimento de até R$ 9,4 milhões.

“Esta ação possui dois aspectos que devem ser ressaltados. O primeiro é o retorno da atividade plena do Mercado após tanto tempo. O segundo é a integração em prol de um símbolo de Porto Alegre por meio da soma de esforços com uma empresa que investe pesado na nossa Capital. Essa filosofia sempre dá bons resultados”, avalia o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos e coordenador do programa Centro+, Cezar Schirmer.

Projeto elétrico

Nas semanas seguintes após a retirada das escadas rolantes, terá início a reforma elétrica. Serão substituídas as instalações provisórias instaladas no pavimento superior, dando lugar e uma rede adequada às exigências do novo Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), aprovado no Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), e aos requisitos da subestação de energia elétrica e do quadro geral de distribuição de baixa tensão (QGBT).

O segundo piso passará a contar com um novo projeto luminotécnico, que melhorará a eficiência energética do sistema e contará com iluminação operacional e de serviço necessárias às áreas comuns. Também serão instaladas novas luzes de emergência – incluindo balizamento de rotas de fuga – e novas redes lógica e de telefonia, modernizando a capacidade de comunicação e conectividade do Mercado.

Pintura externa

As tintas para revitalizar a parte externa do Mercado Público foram doadas pela empresa Suvinil, por meio de chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias. A licitação dos serviços de recuperação e pintura da fachada externa do Mercado Público já possui proposta vencedora, no valor de R$ 1,02 milhão. O prazo de execução é de sete meses a contar da ordem de início de obras.

