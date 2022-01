Porto Alegre Obras do segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre iniciam na segunda-feira

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Obra terá mais de R$ 9 milhões em investimentos. Foto: Alex Rocha/PMPA Obra terá mais de R$ 9 milhões em investimentos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

As obras de revitalização do segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre terão início na próxima segunda-feira (17). A partir das 19h30, as equipes começarão a isolar áreas necessárias para os trabalhos de retirada das escadas rolantes, dando a largada ao processo que culminará com a recuperação estrutura, danificada pelo incêndio ocorrido em julho de 2013.

A iniciativa envolverá a troca de dois elevadores, duas escadas rolantes e a reforma elétrica das instalações relativas ao segundo pavimento. Visando alterar o mínimo possível a rotina e a dinâmica do primeiro piso do Mercado Público, os trabalhos ocorrerão, em sua maioria, no turno da noite.

O Mercado Público é a alma da cidade. Estamos trabalhando para que ele volte a funcionar a pleno e com qualidade, acolhendo, cada vez mais, os porto-alegrenses e os turistas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Os novos elevadores terão capacidade para dez pessoas cada, obedecendo a todas as normas de acessibilidade e segurança. As escadas rolantes a serem instaladas substituirão equipamentos danificados e com mais de 20 anos, cuja tecnologia se encontra defasada. A reforma elétrica dará condições à utilização do segundo piso e modernizará o Mercado Público, oferecendo aos usuários uma estrutura alinhada aos padrões tecnológicos atuais.

Os recursos para a realização da obra fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan. A pedido do Executivo Municipal, a empresa concordou em antecipar o cumprimento das obrigações do TCAP para viabilizar a reabertura do Mercado Público, que contará com investimento de até R$ 9,4 milhões.

