Rio Grande do Sul Obras na ERS-474 alteram trânsito em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nesta semana, as equipes de trabalho e os maquinários operam na pavimentação do acostamento da rodovia, entre os kms 6 e 10 Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta os condutores que circulam pelo Litoral Norte para a realização de intervenções na ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho.

Nesta semana, as equipes de trabalho e os maquinários operam na pavimentação do acostamento da rodovia, entre os kms 6 e 10. Além desse segmento, também ocorre a manutenção da pista entre os kms 26 e 27, tornando o fluxo do trânsito mais lento e intercalado no trecho.

A EGR reforça aos condutores que trafegam pela ERS-474 para que respeitem as sinalizações e os limites de velocidade. O trabalho na estrada pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, pontos de espera ou retenção sinalizada de veículos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul