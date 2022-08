Porto Alegre Porto Alegre reforça ações no atendimento a famílias atingidas por temporal

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Melo coordenou reunião emergencial sobre temporal que atingiu Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo coordenou na manhã desta terça-feira (16), uma reunião de emergência no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre após o forte temporal que atingiu a cidade na noite de segunda-feira (15). Melo convocou os secretários e demais gestores para fazer o levantamento dos danos, definir as próximas prioridades e reforçar que as equipes sejam ágeis no atendimento da população.

Melo lamentou o falecimento de Daner Hernandez Silva, 45 anos, desaparecido após salvar outras pessoas durante a forte chuva e agradeceu o empenho dos servidores que trabalharam durante a madrugada.

“Com profunda tristeza fui informado do falecimento do morador. O corpo foi localizado perto do Anfiteatro Pôr do Sol e a equipe da Fundação de Assistência Social e Cidadania está na companhia da família para prestar todo o suporte necessário”, diz.

De acordo com o prefeito, o governo seguirá o estado de atenção para enfrentar os danos e a Defesa Civil Municipal continuará monitorando a previsão do tempo para os próximos dias, que indica frio intenso e retorno das chuvas. “Se for necessário, ampliaremos as medidas de acolhimento, como fizemos ao longo do inverno”, acrescenta.

Também não houve a necessidade de decretar emergência porque, até o momento, os órgãos municipais contam com estrutura suficiente para prestar o atendimento necessário aos atingidos.

No caso do bairro Ponta Grossa, que vive situação dramática independente deste temporal, o prefeito determinou ao governo a avaliação de medidas específicas de emergência. A PGM (Procuradoria-Geral do Município) e o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) estão trabalhando em ações urgentes para solucionar os problemas.

Em caso de emergência, os moradores devem ligar para 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre