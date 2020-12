Esporte Odair Hellmann é apresentado no Al Wasi

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Os valores giram em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses. (Foto: Divulgação/Al Wasl)

O técnico Odair Hellmann foi apresentado oficialmente como novo comandante do Al Wasl, dos Emirados Árabes, no sábado (12), cinco dias depois de ter sua saída do Fluminense confirmada. O brasileiro teve a contratação anunciada de forma oficial pelo clube de Dubai e posou com uma camisa e um cachecol da equipe, que já foi comandada por Diego Maradona.

Odair teve seu adeus ao Fluminense confirmado no último dia 7 de dezembro, depois de receber uma boa proposta do Al Wasl. Os valores giram em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses (R$ 10,7 milhões) mais premiações, o que corresponderia a R$ 600 mil por mês apenas em vencimentos. No clube carioca, o treinador recebia cerca de R$ 250 mil e tinha contrato até o fim deste ano.

Odair assume o Al Wasl na nona colocação do campeonato nacional, a quatro jogos do fim da fase atual. Com 12 pontos, 11 atrás do líder Sharjah, o time de Dubai praticamente não tem mais chances de título e tem remotas possibilidades de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.

No clube, ele trabalhará com outros quatro brasileiros: o zagueiro Natan Felipe, os meias Ronaldo Mendes e Fabio Lima (naturalizado emiradense) e o atacante João Figueiredo. O Al Wasl é o segundo maior campeão dos Emirados Árabes, com sete títulos, atrás apenas do Al Ain, que tem 13. O clube não vence a liga desde a temporada 2006/07.

Fluminense

O Campeonato Brasileiro reserva para este domingo o clássico entre Vasco e Fluminense, em São Januário. Os cruzmaltinos entram em campo em crise, enquanto que os tricolores terão a estreia de Marcão no comando. O Vasco viveu semana conturbada. O técnico Ricardo Sá Pinto chegou a ter a demissão cogitada, mas ganhou uma chance. Para piorar, uma organizada invadiu o CT durante um treino pra cobrar o elenco. O clima segue pesado e um tropeço no clássico deve representar a saída do treinador português. Além disso, os cruzmaltinos lutam para sair da zona de rebaixamento e só uma vitória interessa.

Em termos de escalação, o Vasco terá o retorno do artilheiro Germán Cano. Com isso, Sá Pinto vai poder escalar o que acha melhor no grupo. Do outro lado, o Fluminense faz ótima campanha, entre os líderes da Série A. No entanto, os tricolores sofreram um baque com a saída do técnico Odair Hellmann, que aceitou proposta do futebol árabe. A diretoria agiu rápido e efetivou Marcão como técnico. Com isso, os tricolores esperam manter o nível de atuação na parte final da Série A.

Só que Marcão tem algumas decisões a tomar. No gol, Muriel está de volta, mas Marcos Felipe vem sendo elogiado. No meio, Martinelli sofreu uma lesão. Assim, Yuri e André brigam pela vaga entre os titulares. O zagueiro Nino pregou atenção contra o adversário. “É difícil falar sobre o time do Vasco. Acompanhei alguns jogos, mas nesse momento de dificuldade, em que estão sendo muito cobrados, é normal ter oscilação. Acompanhei o jogo deles na Sul-Americana, e foram muito superiores, criaram muito mais e foi uma injustiça serem eliminados. Se vê só o resultado é um pouco enganoso. Temos que entrar muito atentos porque tem uma grande equipe do outro lado”, disse.

