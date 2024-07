Tecnologia Odeia ser colocado em grupos do WhatsApp? Novo recurso promete aumentar proteção

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Usuário terá acesso a mais dados sobre o conjunto de pessoas ao ser adicionado. Foto: Divulgação Usuário terá acesso a mais dados sobre o conjunto de pessoas ao ser adicionado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O WhatsApp lançou um novo recurso para aumentar a segurança dos usuários, especialmente dentro de grupos criados dentro do mensageiro. Agora, se você for adicionado a um grupo por alguém que não conhece, você verá um cartão de contexto trazendo mais informações acerca daquele conjunto de indivíduos.

No cartão, constarão dados como quem te adicionou, há quanto tempo o grupo foi criado e quem o criou. Assim, será possível escolher ficar ou sair do grupo.

A ideia por trás do novo recurso é ajudar sobretudo usuários que acabaram de conhecer alguém ou que tenha sido colocado em um grupo de pessoas não salvas em seus contatos. A função é semelhante à chamada funcionalidade de mensagens 1:1, em que o usuário tem acesso a mais contexto ao receber uma mensagem de uma pessoa cujo número não tenha guardado no celular.

A novidade já começou a ser implementada para alguns usuários e estará disponível de forma cada vez mais ampla ao longo das próximas semanas.

Não se trata da única mudança trazida pelo WhatsApp em 2024. Recentemente, diversas outras alterações foram anunciadas.

Um exemplo é a possibilidade de fixar três mensagens por chat. Anteriormente, apenas uma conversa podia ser fixada, ou seja, colocada no topo das conversas mais recentes ainda que nenhuma mensagem nova tivesse sido enviada pelos usuários.

Invisível

É quase impossível navegar o WhatsApp de forma anônima – ou seja, não existe um modo invisível para o serviço como ocorria em serviços como o MSN. Assim, para a maioria das pessoas, ao ficar online, por exemplo, todos os seus contatos poderão ver que você está utilizando o aplicativo – algo que, muitas vezes, é indesejável.

No entanto, existem diversas formas de tornar o uso do WhatsApp mais discreto, sobretudo se o seu intuito for fugir de golpistas e spam. Para isso, basta acessar as configurações do app, disponíveis na tela de início do aplicativo.

No iPhone, é só clicar na seção Configurações, na parte inferior à direita na tela. Já no Android, é preciso selecionar os três pontos no canto superior direito, e, então, optar por Configurações.

Depois disso, escolha Privacidade, onde você encontrará algumas opções.

Em Visto por último e online, você pode escolher quem poderá ver o seu “visto por último” e quando você estiver online na plataforma. As opções são “todos”, “meus contatos”, “ninguém” e “meus contatos exceto”, onde se opta por pessoas específicas que não poderão ter acesso a essas informações.

Já em Foto de perfil, é possível filtrar os usuários que poderão ver a foto escolhida para te representar no aplicativo. As alternativas são as mesmas das anteriores.

Você ainda pode escolher quem pode te adicionar a grupos, quem pode ver o seu recado escolhido e quem pode visualizar as suas atualizações de status. Também dá para desativar as confirmações de leitura, que permitem que o outro saiba se você abriu a conversa para ler a última mensagem enviada por ele. No entanto, se você desligar essa função, também não poderá ter acesso a confirmações de leitura por parte dos outros.

É possível também escolher o intervalo de tempo que uma mensagem enviada durará antes de ser excluída. As opções são de 24 horas, sete dias ou 90 dias. Para isso, clique em Duração padrão no menu de privacidade e selecione a duração desejada.

Por fim, na seção Configurações avançadas, você pode escolher proteger seu endereço IP durante as ligações, o que terá como consequência uma possível perda de qualidade da ligação, e desativar a pré-visualização de links, o que evitará que sites de terceiros descubram o seu endereço IP.

https://www.osul.com.br/odeia-ser-colocado-em-grupos-do-whatsapp-novo-recurso-promete-aumentar-protecao-2/

