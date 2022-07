Flávio Pereira PL oficializa chapa 22: Jair Bolsonaro presidente e general Braga Netto vice

Por Flavio Pereira | 25 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro teve candidatura confirmada na convenção do PL no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PL oficializou neste domingo, o nome do presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição, durante convenção, realizada no Rio de Janeiro e apresentada pelo locutor de rodeio Carlos Rudinei, que conduziu o evento. Bolsonaro foi confirmado em chapa puro-sangue, ao lado do ex-ministro da Defesa, general Braga Netto. No discurso de abertura, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ditou o tom religioso do evento e afirmou que a reeleição “não é projeto de poder, mas de libertação” e exaltou os feitos do marido no governo. Bolsonaro fez uma série de críticas ao ex-presidiário Lula (PT) e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e convocou apoiadores para irem às ruas “pela última vez” em 7 de Setembro. Bolsonaro garantiu que deverá manter o Auxilio Brasil nos atuais valores, caso seja reeleito: “esta semana conversei com o Paulo Guedes [ministro da Economia], e esse valor [o benefício atualmente é de R$ 600] vai ser mantido a partir do ano que vem”, declarou.

Dois partidos lançaram apenas candidato ao Senado

Dois partidos aprovaram no final de semana apenas candidatura ao Senado. O Republicanos, que realizou sua convenção no sábado, aprovou o nome do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão para o Senado, e a coligação com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, do PL, para governador. O Podemos, no domingo, também aprovou apenas a indicação do candidato ao Senado: o jornalista Lasier Martins, que tenta a reeleição. O Podemos aprovou também a coligação com o PSDB do ex-governador Eduardo Leite, para governador.

Tucanos têm acordo com o PSD

O PSDB do ex-governador Eduardo Leite já tem um pré-acordo com o PSD, para firmar coligação e apoiar a candidatura da jornalista Ana Amélia ao Senado. Se o PSDB referendar a coligação também com o Podemos, tanto Lasier Martins como Ana Amélia, disporão apenas do tempo de propaganda dos seus respectivos partidos. Com duas candidaturas ao Senado, não haverá a soma dos tempos de propaganda dos partidos da coligação.

Liziane Bayer, a suplente de Hamilton Mourão

O ex-presidente da Famurs, Luciano Pinto, prefeito, duas vezes de Arroio do Sal, e candidato à Assembleia Legislativa, trouxe a questão na convenção do Republicanos: a importância da indicação de uma mulher para suplente do candidato ao Senado, Hamilton Mourão. Com seu pronunciamento, brecou um movimento que pretendia colocar na suplência de Mourão, o coronel da reserva Mário Andreuzza. A deputada federal Lziane Bayer, deverá ser indicada para suplente de Mourão.

Ministério da Defesa insiste em ampliar teste de integridade das urnas

Um novo ofício do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral, renova a solicitação para que seja realizada uma reunião entre militares e técnicos da área de tecnologia do TSE. O objetivo do Ministério da Defesa, é convencer o TSE, a alterar ainda neste ano, o teste de integridade nas máquinas feito no dia da eleição, em outubro. Esta ampliação do chamado teste de integridade das urnas eletrônicas, inclui o uso de cédulas de papel no dia das eleições. A medida já existe, mas hoje é realizada apenas nos Tribunais Regionais Eleitorais. A proposta é que ela seja levada para todas as seções eleitorais, como forma de checar a apuração de urnas eletrônicas.

MDB pronto para convenção do dia 31

A assessoria jurídica do MDB gaúcho publicou a lista dos municípios que encaminharam os documentos necessários à participação dos seus delegados à convenção do próximo domingo, dia 31. O número de delegados por cidade varia entre 1 e 19, de acordo com a votação obtida pelo MDB na última eleição municipal. A estimativa é de que cerca de 500 delegados decidam sobre a candidatura própria, ou a coligação com o PSDB.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira