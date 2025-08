Tecnologia “Oi” ou “oie”? A forma como você cumprimenta online diz muito sobre você; entenda

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Saudações iniciais na internet já viraram memes e figurinhas e podem revelar traços da personalidade, humor do dia e até grau de intimidade entre usuários. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na era das mensagens instantâneas, o simples ato de dizer “oi” se transformou em um universo de significados. Com variações que vão do formal “olá” ao carinhoso “oii”, passando pelo irreverente “e aí, sumido?”, as saudações digitais dizem muito sobre quem somos, como nos sentimos e o quanto estamos dispostos a interagir. O jeito de começar uma conversa online pode comunicar empolgação, distanciamento ou afeto, mesmo sem que haja essa intenção. Especialistas apontam que, na ausência de gestos, tom de voz e expressões faciais, aspectos como pontuação, emojis e estilo de saudação se tornam peças-chave da linguagem digital. A seguir, confira o que cada tipo de saudação pode revelar sobre você.

Na era da comunicação online, onde um simples “bom diaaa” pode ser lido como carinho, empolgação ou até ironia, o modo como digitamos nossas primeiras palavras faz toda a diferença. “Oi”, “oii”, “oiii”, “oie”, “olá”, “e aí”… a lista de variações é quase infinita e cada escolha pode ter diferentes interpretações.

Expressões como “oie” são comuns entre jovens e costumam transmitir afeto, leveza e informalidade. Já o “olá” tende a soar mais neutro ou educado e, dependendo do contexto, até um pouco distante. As variações também refletem recortes regionais: no Sul, por exemplo, o “bah, e aí?” pode abrir conversas entre amigos, enquanto no Nordeste um “oxe, e aí cabra?” não soaria estranho. A idade e o gênero também influenciam nessas escolhas, moldando o tom e o estilo das interações digitais.

Entre pessoas mais velhas, o envio de “bom dia” em grupos de WhatsApp já virou uma tradição. O público, que se aproximou dos smartphones nos últimos anos, vê nesse gesto uma forma cotidiana de demonstrar cuidado e atenção no dia a dia. Muitas vezes, a saudação vem acompanhada de imagens com flores, frases motivacionais ou mensagens religiosas. O sucesso das mensagens de “bom dia” é tão grande que já existem profissionais que se dedicam exclusivamente à criação e divulgação dessas imagens, ganhando dinheiro com anúncios e parcerias em redes sociais.

Conforme a linguista canadense Gretchen McCulloch, autora do livro “Because Internet”, a linguagem online é um reflexo direto de quem somos e como nos sentimos no momento da mensagem. Na comunicação online e escrita, a entonação é transmitida por meio de repetições, emojis e pontuação criativa. Isso significa que aquele “oiii” com muitos is a pode indicar empolgação, enquanto um simples “oi.” com ponto final talvez pareça frio ou distante, mesmo que esta não seja a intenção do usuário.

Já a especialista em comunicação digital Erica Dhawan, em sua obra “Digital Body Language”, destaca que a ausência de gestos e expressões no digital exige que sejamos ainda mais atentos às nuances do texto. Uma simples saudação, segundo ela, pode afetar a clareza, o tom e até a receptividade da conversa. Dhawan argumenta que, na ausência de pistas visuais e gestos da comunicação presencial, aspectos como pontuação, tempo de resposta, uso de emojis e até a saudação inicial se tornam fundamentais para transmitir intenção, construir confiança e evitar ruídos.

A seguir, veja algumas das formas mais comuns de dizer “oi” na internet e o que elas geralmente transmitem:

* Oi: direto, discreto ou até tímido. Pode soar neutro ou formal, dependendo do contexto;

* Oiie / oie: descontraído, fofo ou carinhoso. Indica proximidade e afeto;

* Oii / oiii / oiiiiii: empolgado, íntimo, caloroso. Costuma vir de quem tem liberdade ou está tentando quebrar o gelo;

* Olá: educado, respeitoso. Pode indicar formalidade ou uma tentativa de ser cordial à distância;

* E aí / falaê / opa: informal, espontâneo, com frequência usado entre amigos ou em grupos masculinos;

* Bom diaaa / booooa tarde: entusiasmado ou exagerado de propósito, às vezes com humor.

Nos aplicativos de mensagem, como uma conversa começa costuma definir o tom da interação. Um simples “oi” pode transmitir empolgação, distanciamento ou formalidade, dependendo da escolha de palavras, pontuação ou até da quantidade de letras. Por isso, manter coerência com o próprio estilo e observar o padrão do outro pode ajudar a evitar ruídos na comunicação.

Ao mesmo tempo, variações podem acontecer conforme o estado emocional. Pessoas ansiosas, por exemplo, podem evitar variações mais entusiasmadas por receio de parecerem exageradas. Já pessoas extrovertidas tendem a abrir conversas com emojis, exclamações e saudações longas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/oi-ou-oie-como-voce-cumprimenta-online-diz-muito-sobre-voce-entenda/

“Oi” ou “oie”? A forma como você cumprimenta online diz muito sobre você; entenda

2025-08-02