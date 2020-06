Geral Oito dicas para comemorar o Dia dos Namorados à distância

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Conheça algumas formas simples de não deixar o momento especial passar em branco. (Foto: Reprodução)

Para a maioria das pessoas, o isolamento social acaba sendo um fator decisivo que impede o contato com amigos e familiares. Essa é a situação de muitos casais que precisarão comemorar o Dia dos Namorados à distância.

Por entender que nesse momento pode ser extremamente perigoso marcar um encontro presencial, nós separamos algumas dicas para te ajudar a passar por essa circunstância nada agradável e continuar tendo um dia bem romântico.

Delivery de comida

Com certeza, ambas as partes já devem saber muito sobre os gostos um do outro. Por isso, vale investir em uma surpresa. Que tal mandar entregar uma sobremesa ou um lanchinho que ela gosta? Caso ela preste serviços essenciais e precise se expor diariamente nas ruas, vale enviar o pedido ao local de trabalho. Com certeza o gesto fará toda a diferença.

Além disso, uma outra opção é pedir o mesmo prato para os dois e compartilhar da mesma refeição juntos em um jantar especial para celebrar a data via vídeochamada.

Monte uma playlist

Você lembra que antigamente os casais costumavam criar mixtapes e CD’s com músicas de casal ou que lembravam as características do companheiro? Pois bem, isso continua sendo possível! Que tal criar uma playlist no Spotify inspirada na pessoa e enviar o link junto com alguma mensagem especial?

Troca de presentes

Com as lojas fechadas, a única opção é escolher algo pela internet e mandar entregar. A dinâmica é a mesma, então não se preocupe porque, com certeza, encontrará algo que seja a cara do seu parceiro.

Cinema

Apesar de não ser possível dividir a mesma pipoca, a tecnologia ajuda muito a continuar compartilhando momentos especiais juntos. Deem o “play” simultaneamente e aproveitem como se estivessem um ao lado do outro. Além de representar um tempo de qualidade que passarão juntos, é bem provável que o conteúdo renda alguns outros assuntos para interagir mais tarde. Uma ótima ferramenta é o Netflix Party. Ah! E não se esqueça de ligar a câmera.

Faça ligações

Para driblar o Dia dos Namorados à distância, aproveite para ver o rostinho de quem você tento ama por meio de uma chamada de vídeo. O simples fato de estar no telefone já muda completamente a dinâmica e a relação vai ganhando mais intimidade. Liguem um para o outro e aproveitem algumas horas como se estivessem juntos.

Presentes caseiros

Como esse não é, definitivamente, um momento adequado para qualquer contato físico, uma boa opção é investir em presentes que demonstram o quanto a pessoa é amada e como a relação é íntima. Para isso, prepare surpresas caseiras, como um bolo, um scrapbook com fotos de vocês ou, até mesmo, um pote com uma coisa que gosta no companheiro para cada dia em que estiveram juntos. Por fim, mande por correio ou mototáxi.

Declaração virtual

Nem todo casal é muito fã da exposição do relacionamento nas redes sociais. Mas, caso vocês gostem de mostrar para o mundo o quanto se amam, que tal caprichar no post? Escolha uma foto ou, até mesmo, prepare um vídeo que funcione como álbum digital com algumas das principais memórias.

Comemoração depois da quarentena

Se mesmo depois de todas essas dicas você não consegue entrar em clima de Dia dos Namorados, não tem problema algum! Uma hora ou outra tudo isso vai passar e sempre é tempo de curtir um momento a dois com a pessoa amada para comemorar daquele jeitinho que tanto esperava. Uma boa dica para aproveitar o tempo é planejar cada detalhe de como será a o momento do reencontro.

