Geral Oito dos dez candidatos ao governo de Santa Catarina são milionários; veja o patrimônio declarado ao TSE

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Entre os candidatos, oito deles já concorreram em eleições anteriores. (Foto: TSE)

Com o fim do prazo para registro de candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foram consolidados os dados de patrimônios dos 10 candidatos ao governo de Santa Catarina. Os valores de bens variam entre R$ 14 mil, de Leandro Borges (PCO), até R$ 7,4 milhões, de Jorge Boeira (PDT).

Dos 10 postulantes, oito deles são milionários, declarando patrimônio acima de R$ 1 milhão divididos entre bens, imóveis, veículos, participações societárias, entre outros.

Entre os candidatos, oito deles já concorreram em eleições anteriores, sendo que seis perderam patrimônio em relação às últimas eleições que disputaram.

Neste ano, a declaração de bens é mais “enxuta”, e não traz detalhes como endereços e nomes das empresas das quais os candidatos são sócios. Isso ocorre porque a Justiça Eleitoral passou a adotar os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O TSE faz a atualização constante dos dados e posteriormente os próprios candidatos poderão alterar as informações posteriormente. Veja abaixo qual foi o patrimônio informado por cada candidato.

– Décio Lima (PT) – R$ 1,4 milhão: O candidato do PT, o advogado Décio Lima, informou à Justiça Eleitoral ter R$ 1,4 milhão em bens, entre eles, um apartamento no valor de R$ 350 mil e participações societárias que somam R$ 739.850,00.

A candidata a vice, Bia Vargas, do PSB, declarou R$ 32,9 mil em bens, declarando um benefício VGBL.

– Esperidião Amin (PP) – R$ 2,8 milhões: Candidato do PP, o senador Esperidião Amin declarou R$ 2,8 milhões em bens, sendo mais da metade em casas, terrenos e apartamentos. O patrimônio também inclui quatro veículos.

O candidato a vice, Dalírio Beber, do PSDB, informou ter R$ 5,4 milhões em patrimônio, dividido entre imóveis e uma aplicação de renda fixa de R$ 2,2 milhões.

– Gean Loureiro (União Brasil) – R$ 3,2 milhões: O candidato do União Brasil, o ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro, informou ter R$ 3,2 milhões em bens, cerca de 33% a menos que na última eleição. Do patrimônio atual, R$ 2,6 milhões são de apenas uma casa.

O candidato a vice, Eron Giordani, do mesmo partido, informou ter R$ 293 mil em bens, entre veículos e R$ 30 mil em espécie.

– Jorge Boeira (PDT) – R$ 7,4 milhões: Mais rico entre os candidatos, o postulante do PDT ao governo, o engenheiro e empresário Jorge Boeira, declarou ter R$ 7,4 milhões em bens, mais da metade está em uma participação societária.

O postulante a vice, Dr. Dalmo, do mesmo partido, declarou ter R$ 10,9 milhões em patrimônio, divididos em vários investimentos: imóveis, ações e “outros bens e direitos”.

– Jorginho Mello (PL) – R$ 2,4 milhões: Jorginho Mello, candidato do PL ao governo, declarou ter R$ 2,4 milhões em bens, sendo quase 60% informados como “quotas ou quinhões de capital”. Ele ainda declarou outros R$ 160 mil como “outros bens e direitos”.

A candidata a vice, delegada Marilisa, do mesmo partido, informou ter R$ 939 mil em patrimônio, entre imóveis e “outros bens e direitos”.

– Leandro Borges (PCO) – R$ 14 mil: Leandro Borges, postulante do PCO, é o dono do menor patrimônio: R$ 14 mil. São dois registros, ambos de R$ 7 mil, designados como “outros bens móveis”.

O candidato a vice, Jair Fernandes de Aguiar Ramos, do mesmo partido, não declarou bens à Justiça Eleitoral.

– Carlos Moisés (Republicanos) – R$ 2 milhões: Candidato à reeleição, Carlos Moisés, do Republicanos, declarou renda de R$ 2 milhões à Justiça. Entre os bens, estão duas casas, sendo uma delas de R$ 1,2 milhão, e cinco terrenos. Na declaração ainda consta um veículo e depósitos.

O candidato a vice, Udo Döhler, do MDB, é o mais rico entre os vices, com patrimônio de R4 15 milhões. A maior parte decorrente de aplicações de renda fixa e bens descritos como “quotas ou quinhões de capital”.

– Odair Tramontin (NOVO) – R$ 6,8 milhões; Odair Tramontin, do NOVO, declarou ter R$ 6,8 milhões em patrimônio. Foram, ao todo, 21 bens declarados, sendo oito terrenos, três casas, dois apartamentos e dois veículos.

O postulante a vice, Ricardo Althoff, do mesmo partido, informou ter R$ 922 mil em bens, sendo a maioria em aplicações e ações.

– Professor Alex Alano (PSTU): Professor Alex Alano, candidato do PSTU, informou ter R$ 301.480 em bens, divididos entre dois veículos e um apartamento.

A candidata a vice, a professora Gabriela Santetti, do mesmo partido, declarou ter R$ 73 mil em bens decorrentes de um terreno.

– Ralf Zimmer (PROS) – R$ 1,7 milhão: Ralf Zimmer, candidato do PROS, informou ter R$ 1,7 milhão em bens e foi o candidato com maior aumento de patrimônio desde a última vez que concorreu. Em 2018, declarou R$ 336 mil.

A candidata a vice, Ana Lúcia Meotti, do mesmo partido, declarou R$ 55 mil em patrimônio proveniente de dois veículos. As informações são do portal de notícias G1.

