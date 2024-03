Brasil Oito em cada 10 mulheres vivem dupla jornada de trabalho com afazeres domésticos e cuidados, revela pesquisa

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Desse total, 45% dizem não contar com uma rede de apoio ou com a ajuda de parceiros. Foto: Agência Brasil Desse total, 45% dizem não contar com uma rede de apoio ou com a ajuda de parceiros. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Uma pesquisa realizada pelo Infojobs apontou que 83% das mulheres afirmaram que vivenciam a dupla jornada de trabalho, com a realização de atividades domésticas e serviços de cuidado com crianças e familiares idosos.

Desse total, 45% dizem não contar com uma rede de apoio ou com a ajuda de parceiros. A pesquisa foi feita entre fevereiro e março deste ano, com a participação de 742 pessoas que se identificam com o gênero feminino, de 18 a 60 anos.

O cenário reflete bem as condições de vida da população feminina brasileira e são corroborados até pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme os dados mais recentes do instituto, por exemplo, das quase 7 milhões de mulheres entre 15 e 29 anos não estudavam nem estavam ocupadas em 2022, 36,5% afirmaram que não buscaram trabalho porque precisavam cuidar dos afazeres domésticos ou tomar conta de parentes.

Ainda segundo a pesquisa, apesar da evolução em comparação a 2023 (78%), sete em cada 10 mulheres ainda acreditam que já perderam alguma oportunidade de emprego apenas por causa do seu gênero.

Nesse cenário, 58% também dizem que já enfrentaram situações invasivas ou subjetivas durante um processo seletivo, com perguntas ou situações cujo foco não era apenas suas habilidades profissionais.

De acordo com o levantamento, pelo menos 77% das participantes inseridas no mercado de trabalho acreditam que homens e mulheres não possuem as mesmas oportunidades de crescimento dentro das empresas, sendo que pelo menos 80% das respondentes nunca trabalharam em uma empresa com programas voltados para a contratação ou o desenvolvimento das mulheres.

Oito em cada 10 mulheres vivem dupla jornada de trabalho com afazeres domésticos e cuidados, revela pesquisa

