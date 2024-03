Esporte Torcedor é detido por suposto caso de racismo em partida do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Caso ocorreu em duelo entre Caxias e São José.

Com gol de Vitor Feijão, logo aos 4 minutos de jogo, o Caxias venceu o São José por 1 a 0 em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. No entanto, o jogo disputado nesta sexta-feira (8), em Caxias do Sul (RS), ficou marcado por uma suspeita de racismo.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o duelo foi paralisado após China Balbino, técnico do São José, reclamar de possível manifestação racista de torcedor do Caxias, atrás da casamata do time visitante.

Ele teria feito gestos mostrando a pele e disparado ofensas racistas em direção ao zagueiro Tiago Pedra, que é negro. Torcedores do próprio Caxias identificaram a pessoa que fez os gestos e o seguraram até a chegada da polícia.

Ele foi detido e retirado do Estádio Centenário. O jogo ficou interrompido por 13 minutos. Ao final da partida, o jogador registrou o fato na delegacia.

Em pronunciamento nas redes sociais, a Federação Gaúcha de Futebol se colocou à disposição para apoiar os atletas do São José.

“A Federação Gaúcha de Futebol – FGF informa que atletas do São José denunciaram um torcedor do Caxias por ofensas racistas na partida entre @sercaxias e @SaoJoseFutebol, pelas quartas de final do Gauchão Ipiranga 2024, na noite desta sexta-feira (8), no Estádio Centenário. O torcedor foi identificado e está aguardando o final da partida sob a custódia da Brigada Militar. O jogo chegou a ser paralisado por cerca de 10 minutos para que os jogadores pudessem esclarecer o ocorrido. Eles prestarão depoimento ao término do jogo. O @SaoJoseFutebol e seus atletas receberão todo o apoio necessário da FGF. O Projeto Protocolo Zero tem o objetivo de combater esse tipo de crime. Estamos juntos na batalha para eliminar o racismo no futebol gaúcho.”

