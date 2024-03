Grêmio Goleiro Marchesín retorna aos treinamentos com o elenco do Grêmio

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até o momento, Marchesín atuou em sete dos 12 compromissos do Tricolor nesta temporada. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Até o momento, Marchesín atuou em sete dos 12 compromissos do Tricolor nesta temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O goleiro argentino Marchesín voltou a treinar com o elenco do Grêmio nesta sexta-feira (8). O argentino recuperou-se de uma lesão na coxa esquerda, depois de quase uma semana. A penúltima atividade antes do duelo com o Brasil de Pelotas, pelas quartas de final do Gauchão ocorreu com portões fechados.

Assim, ele volta a ser uma opção para Renato Portaluppi. Até o momento, Marchesín atuou em sete dos 12 compromissos do Tricolor nesta temporada. O treinador ainda avalia se é o momento ideal para o arqueiro argentino retornar ao time titular. Isso porque na vitória por 4 a 1 sobre o Guarany de Bagé, o comandante indicou que Caíque provavelmente estaria entre os 11 iniciais.

O Imortal finalizou a sua preparação para o confronto com o Brasil de Pelotas. A partida única das quartas de final do Campeonato Gaúcho ocorre neste domingo (10), na Arena, a partir das 18h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/goleiro-marchesin-retorna-aos-treinamentos-com-o-elenco-do-gremio/

Goleiro Marchesín retorna aos treinamentos com o elenco do Grêmio

2024-03-09