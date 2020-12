Saúde Oito em cada dez brasileiros afirmam que contraíram o coronavírus ou conhecem alguém que foi infectado

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











21% dos entrevistados disseram que não contraíram o novo coronavírus nem têm alguém conhecido que foi infectado. (Foto: Divulgação)

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo na noite de sábado (19) indicou que 79% dos brasileiros afirmam que já tiveram a Covid-19 ou conhecem alguém que teve a doença, enquanto 21% disseram que não contraíram o novo coronavírus nem têm alguém conhecido que foi infectado.

A pesquisa foi realizada por telefone celular com 2.016 brasileiros adultos, entre os dias 8 e 10 de dezembro, em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Questionados sobre quem seria a pessoa infectada, os entrevistados responderam da seguinte forma:

– 55%: conhecido;

– 47%: amigo próximo;

– 40%: familiar, mas que não vive na mesma casa;

– 27%: vizinho;

– 27%: colega de trabalho ou de escola;

– 14%: morador da casa.

O Datafolha perguntou também o que eles acham da situação atual da pandemia no Brasil, e o percentual de pessoas que acreditam que o cenário está piorando saltou de 43%, em pesquisa realizada entre os dias 11 e 12 de agosto, para 73%, em dezembro.

Já os que afirmaram que a situação melhorou caiu de 46% para 21%; 4% responderam que a pandemia não está nem piorando nem melhorando, e 2% não souberam responder.

O Datafolha também perguntou aos entrevistados sobre o medo de pegar o coronavírus.

– 41% disseram ter muito medo

– 24% dizem não ter medo.

Fechamento de escolas

Outra pesquisa do Instituto Datafolha publicada na última quinta-feira (17) no site do jornal Folha de S.Paulo apontava que a maioria dos brasileiros aprovam o fechamento de escolas e restrições a lojas, bares e restaurantes neste final de ano.

Os resultados mostram os seguintes índices:

– Fechamento de escolas: 66% a favor; 32% contra; não sabem, 1%; e indiferentes, 1%.

– Fechamento de lojas, bares e restaurantes: 55% a favor; 42% contra; não sabem, 1%; e indiferentes, 2%.

– Fechamento de academias, salões de beleza e escritórios: 59% a favor; 38% contra; não sabe, 1%; e indiferentes, 1%.

– Fechamento de igrejas: 49% a favor; 49% contra; não sabem, 1%; e indiferentes, 1%.

– Redução no horário de funcionamento de comércios e serviços em geral: 61% a favor; 37% contra; não sabem, 1%; e indiferentes, 1%.

As mulheres são as que mais defendem o fechamento de escolas: 71%, enquanto os homens favoráveis ao fechamento somam 59%.

A pesquisa Datafolha foi feita entre 8 e 10 de dezembro com 2.016 brasileiros adultos em todas as regiões e estados do país, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde