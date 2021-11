Porto Alegre Oito toneladas de resíduos de foco de lixo são retiradas no bairro Restinga Nova, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Uma equipe com 20 garis e servidores, com o auxílio de uma pá carregadeira, cinco caminhões e um caminhão coletor fez a limpeza Foto: Luciano Lanes/PMPA Uma equipe com 20 garis e servidores, com o auxílio de uma pá carregadeira, cinco caminhões e um caminhão coletor fez a limpeza. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fez o serviço de limpeza e revitalização no domingo (21) na praça existente da Alameda E, 1ª Unidade Vicinal, bairro Restinga Nova, em Porto Alegre. Do local, que é alvo de descarte irregular, foram retiradas oito toneladas de resíduos.

Uma equipe com 20 garis e servidores, com o auxílio de uma pá carregadeira, cinco caminhões e um caminhão coletor fez a limpeza. Também foi feito um Plantio Urbano Sustentável, com árvores nativas e plantas ornamentais. Quatro floreiras foram colocadas na calçada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alcaraz Caldas, na esquina da rua Plablo Komlós com Dr. Carlos Niederauer Hofmeister.

A moradora da região, Lisiane Priscila Silva dos Santos, recebeu a placa de Prefeita da Praça, por cuidar e manter o espaço limpo. “Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

O DMLU faz a limpeza semanal deste foco crônico de lixo. A cada semana, são retiradas em torno de 16 toneladas de resíduos do ponto.

