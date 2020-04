Mundo Oktoberfest 2020 é cancelada na Alemanha por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Prefeitura de Munique e da região da Baviera cancela a Oktoberfest 2020 Foto: Reprodução Prefeitura de Munique e da região da Baviera cancela a Oktoberfest 2020. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Oktoberfest 2020, planejada de 19 de setembro a 4 de outubro, foi cancelada devido à pandemia do coronavírus, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (21).

A prefeitura de Munique e a região da Baviera (sul da Alemanha) concordaram em “julgar que os riscos são simplesmente altos demais”, com mais de 6 milhões de visitantes esperados, incluindo um terço do exterior e da Ásia em particular, indicou o chefe de governo do Estado da Baviera, Markus Söder.

A Alemanha iniciou na segunda-feira (20) uma saída cautelosa do isolamento no país. Nesta terça, o Instituto Robert Koch confirmou 194 novas mortes, elevando o número para 4.598. O número de casos confirmados saltou 1.785, indo para 143.457.

Itália

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte foi ao Facebook na segunda-feira para tranquilizar os italianos sobre os planos de reabrir a economia – mas também para alertar que o país precisava permanecer vigilante.

O governo está finalizando planos para reabrir gradualmente a economia do país a partir de 4 de maio, disse ele. Conte alertou que precisava ser um processo lento.

“Gostaria de poder dizer: ‘Vamos reabrir tudo. Imediatamente. Partimos amanhã de manhã.’ Esse governo colocou a proteção da saúde dos cidadãos em primeiro lugar, mas certamente não é insensível ao objetivo de preservar a eficiência do sistema de produção, mas essa decisão seria irresponsável, faria com que a curva de contágio subisse de maneira descontrolada e anularia todos os esforços que fizemos até agora”, escreveu.

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da noite de segunda-feira que vai assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração ao país em meio à pandemia de Covid-19, a doença do novo coronavírus.

Em mensagem publicada no Twitter, Trump disse que os EUA enfrentam um “inimigo invisível” e que o país precisa proteger os empregos – a taxa de desemprego entre norte-americanos explodiu no último mês por causa da pandemia. Atualmente, os EUA são o mais atingido pela pandemia do novo coronavírus. Na segunda-feira, o número de mortos ultrapassou os 42 mil.

