Notícias Com 15 novos casos, o Rio Grande do Sul já tem mais de 900 diagnósticos positivos em quase 100 cidades

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Estado já tem 27 óbitos por Covid-19. (Foto: EBC)

Com 15 novos casos confirmados nesta segunda-feira (20), a estatística oficial do coronavírus no Rio Grande do Sul chegou a 904 diagnósticos positivos desde o dia 10 de março. Ao todo, 98 municípios estão no mapa gaúcho da Covid-19, que já matou 27 pessoas, a maioria idosas e com histórico de problemas crônicos de saúde, incluindo diabetes, doenças cardíacas, respiratórias ou renais.

Os casos mais recentes foram notificados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) em Lajeado (3), Caxias do Sul (2), Carlos Barbosa (2), Viamão (2), Alvorada (1), Bento Gonçalves (1), Garibaldi (1) e Porto Alegre (2). A Capital, aliás, lidera com folga o ranking, com 390 ocorrências (e 10 mortes).

Vale lembrar que a estatística mantém na lista de infectados os indivíduos que já estão comprovadamente curados do coronavírus, ou seja, quando já não há mais sintomas há um período de pelo menos 14 dias.

A boa notícia é que a segunda-feira não teve comunicados sobre óbitos, após um domingo com informações sobre três perdas. As vítimas foram um homem de 74 anos que morava em Tio Hugo, uma mulher de 69 anos residente em Passo Fundo e um homem de 71 anos internado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre.

Aquisição

Durante transmissão ao vivo nesta segunda-feira, o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou a conclusão do processo de aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) para ações de enfrentamento à pandemia. O investimento é de aproximadamente R$ 32 milhões.

Além de 2.576 testes rápido para diagnóstico de coronavírus, a Secretaria Estadual da Saúde comprou máscaras, luvas, álcool 70%, óculos protetores, termômetros clínicos, toucas cirúrgicas, aventais, sapatilhas (estilo “propé”), macacões e botas de borracha, dentre outros. Os materiais foram adquiridos via dispensa de licitação.

Parte dos materiais será designado à Secretaria de Saúde para o estoque regulador e redistribuição de acordo com o que for necessário nas regiões. Uma parte também irá para a Secretaria da Segurança Pública e para outras pastas.

Ele também detalhou um estudo, em parceria com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), sobre o cenário da pandemia no Rio Grande do Sul até agora e para o futuro próximo. A projeção estima que, se o Estado não tivesse adotado medidas de distanciamento social, o número de óbitos por coronavírus chegaria a 354 no fim do mês.

“Com a adoção do isolamento social, esse número cai para 62, e percebe-se, assim, a preservação de 292 vidas”, comparou. Quanto à procura por leitos hospitalares, a estimativa é de que, com o distanciamento social, uma demanda por leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensovo) acima da capacidade disponível será registrada a partir de junho. Sem as medidas, essa dificuldade já começaria a ser sentida no começo de maio.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias