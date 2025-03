Porto Alegre Onda de calor segue em Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Este fenômeno é considerado incomum para o mês de março. Foto: Alex Rocha/PMPA Este fenômeno é considerado incomum para o mês de março. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O calor predomina durante toda a semana em Porto Alegre com máximas entre 37°C e 38°C. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar (entre 30% e 40%) nas horas mais quentes do dia. Este fenômeno é considerado incomum para o mês de março, quando episódios de calor extremo geralmente são mais curtos, durando de dois a três dias, e não se estendem por uma semana inteira.

A temperatura máxima média para março na capital gaúcha é de 29,2°C, conforme a climatologia histórica de 1991-2020.

A falta de chuvas regulares na parte norte da Argentina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul tem contribuído para a intensificação desta onda de calor, elevando a incidência de radiação solar e, consequentemente, as temperaturas na região.

Veja a previsão diária, conforme informações da Defesa Civil e da Catavento Meteorologia:

Segunda-feira (3) – O sol predomina. Temperatura pode chegar a 37°C e os ventos sopram de direção Leste/Sudeste com intensidade de até 10 km/h.

Terça-feira (4) – Mais um dia de sol, calor e baixos índices de umidade do ar. As temperaturas oscilam entre 24°C e 38°C. Os ventos sopram de direção variável, com intensidade de até 10 km/h.

Quarta-feira (5) – Predomínio de sol durante todo o dia. As temperaturas variam entre 25°C e 38°C. Os ventos sopram de Norte, com intensidade de até 10 km/h.

Quinta-feira (6) – Sol, com altas temperaturas, que variam entre 24°C e 38°C. Vento Norte com intensidade de até 10 km/h.

Sexta-feira (7) – Outro dia ensolarado, com as temperaturas variando entre 25°C e 38°C. Os ventos sopram de Norte, com intensidade de até 10 km/h.

Em relação ao Rio Grande do Sul, de acordo com a MetSul Meteorologia, todas as regiões do Estado deverão enfrentar temperaturas muito acima da média para esta época do ano. Cidades do Oeste, Noroeste, Centro, Vales e Grande Porto Alegre podem registrar máximas próximas ou superiores a 40°C durante todos os dias desta semana. Mesmo áreas que não costumam sofrer com calor intenso, como os Aparados e a costa, devem enfrentar tardes com temperaturas elevadas, com algumas localidades na Serra atingindo 35°C a 36°C.

Onda de calor segue em Porto Alegre nesta semana

