Brasil Ônibus com time de futebol americano tomba e mata três pessoas na Dutra, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Jogadores do Coritiba Crocodiles iam para o Rio de Janeiro para uma partida contra o Flamengo Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pelo menos três integrantes do Coritiba Crocodiles, time de futebol americano, morreram no tombamento de um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (20). Em nota, o time diz que está acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias.

A CCR Rio-SP informou que 45 pessoas estavam no veículo. Além das três pessoas que morreram, 4 vítimas sofreram ferimentos moderados, 7 ferimentos leves. Todos foram encaminhados para hospitais de Nova Iguaçu e São João Batista. Outras 29 pessoas estão sendo avaliadas no local do acidente.

A empresa Princesa de Campos, dona do veículo, confirmou o acidente. Os motoristas do ônibus não se feriram.

A empresa diz que está prestando toda a assistência às vítimas, encaminhando demais passageiros que não feriram para hotéis da região. A nota ressalta, ainda, que ônibus estava com todas as vistorias e manutenções em dia, sendo que uma das vistorias foi realizada ontem, logo antes da viagem.

Nota – Coritiba Crocodiles

É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe, o Coritiba Crocodiles, na manhã deste sábado (21), a caminho do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225. No ônibus, que transportava 43 passageiros, foram confirmadas três mortes.

Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias. A equipe estava a caminho de um importante compromisso contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em partida que aconteceria às 14h no Esporte Clube Anchieta. Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos.

Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas.

