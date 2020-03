Porto Alegre Ônibus de Porto Alegre têm redução de 20% nas viagens

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Os ônibus de Porto Alegre passaram a operar, nesta segunda-feira (23), com tabela de horário especial, por tempo indeterminado, em razão da diminuição do movimento de passageiros devido ao coronavírus.

A redução aproximada das viagens é de 20%, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). As principais linhas dos eixos de transporte têm reforço para atender à determinação de não transportar pessoas em pé. Os motoristas estão autorizados a não embarcar passageiros e a não parar nos pontos se todos os assentos estiverem ocupados.

Os idosos não estão com seus benefícios habilitados para utilizar o cartão TRI nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h às 19h. Estudantes têm seus cartões para uso disponíveis somente das 11h30min às 14h30min.

As empresas de transporte público implementaram ações para que as determinações de higienização nos ônibus sejam cumpridas. Todos os veículos devem circular apenas com janelas abertas.

