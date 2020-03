Economia Agências do Banrisul atendem somente por agendamento a partir desta terça

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

A partir desta terça-feira (24), o atendimento presencial aos clientes nas agências do Banrisul deverá ser previamente agendado, inclusive os serviços feitos no caixa convencional, devido à pandemia de coronavírus.

Para agendar a visita, o cliente deve telefonar para a sua agência. Os telefones podem ser consultados no app Banrisul Digital ou no site www.banrisul.com.br, na opção “Onde tem Banrisul”. As salas de autoatendimento localizadas nas agências permanecem à disposição dos clientes.

O Banrisul orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais de atendimento remoto disponíveis e, somente em último caso, procurem pelo atendimento nas agências.

