Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Com a diminuição dos alagamentos, a linha 704 - Humaitá voltou a operar Foto: Gustavo Roth/EPTC Com a diminuição dos alagamentos, a linha 704 - Humaitá voltou a operar. (Foto: Gustavo Roth/EPTC) Foto: Gustavo Roth/EPTC

A circulação dos ônibus do transporte público de Porto Alegre foi ampliada nessa quarta-feira (29). Com a liberação de mais trechos de ruas e avenidas que haviam sido inundadas durante a enchente histórica na cidade, houve o retorno da operação da linha 704 – Humaitá para atender a parte já acessível do bairro da Zona Norte da capital gaúcha. A região ainda é duramente afetada pelas inundações que duram quase um mês.

A linha 704 opera com tabela especial, com intervalo de 20 minutos entre as viagens, com trajeto entre o Terminal Conceição (abaixo da elevada da Conceição) via avenida Farrapos, A.J. Renner até a Amynthas Jacques de Moraes. O retorno em direção ao Centro ocorre pelas avenidas A.J. Renner e Farrapos até o Terminal Conceição.

As linhas transversais T1, T2, T2A, T5, T7, que já operam com 100% da oferta de viagens, voltaram a cumprir o itinerário original em todos os percursos. As linhas T3, T8 e T12 passaram a atender o Terminal Cairú, na avenida Farrapos, enquanto a T5 e a T11 começaram a operar em um terminal temporário na Farrapos, sentido Centro-bairro, entre a avenida Pernambuco e a rua Professor Sarmento Barata.

“É preciso entender que temos a circulação de muitos veículos de ajuda humanitária nos corredores e faixas exclusivas de ônibus para dar agilidade ao atendimento emergencial e que as linhas ainda fazem desvios por vias sem priorização do transporte coletivo. Por isso, é importante consultar a localização dos ônibus e os alertas no aplicativo Cittamobi”, disse o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Todas as notificações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, estão atualizadas no aplicativo para celular Cittamobi, disponível para as plataformas iOS e Android.

“A Secretaria de Mobilidade Urbana e a EPTC realizam uma análise diária da operação para reforçar as linhas que apresentam maior demanda e, assim, adequar às necessidades dos usuários. Devido ao comprometimento da malha viária nas áreas ainda impactadas com o alagamento, sobretudo nas regiões mais afetadas como os bairros Anchieta, Centro, Humaitá e o 4º Distrito, muitas linhas ainda sofrem desvios e mudanças nos terminais de acordo com os eixos de deslocamento”, informou a prefeitura.

No feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30), o atendimento ocorre com tabela de feriado.

2024-05-29