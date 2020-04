Mundo ONU pede proteção a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Para secretário, confinamento imposto por covid-19 aumenta violência Foto: Reprodução Para secretário, confinamento imposto por covid-19 aumenta violência. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas) lançou um apelo global para que se protejam mulheres e crianças “em casa”, desprotegidas pelo confinamento provocado pela pandemia da covid-19 que exacerba a violência doméstica.

António Guterres pediu o estabelecimento de “sistemas de alerta de emergência em farmácias e lojas de alimentos”, os únicos locais que permanecem abertos em muitos países. “Devemos garantir que as mulheres possam pedir ajuda de maneira segura, sem que os que as maltratam percebam”, afirmou.

“A violência não se limita ao campo de batalha”, disse Guterres em um vídeo em inglês, com legendas em francês, árabe, espanhol, chinês ou russo. Ele lembrou o apelo recente para um cessar-fogo em todos os teatros de guerra para melhor combater a doença.

“Infelizmente, muitas mulheres e crianças estão particularmente em risco de violência exatamente onde deveriam ser protegidas. Nas suas próprias casas. É por isso que hoje apelo por uma nova paz em casa, nas casas, em todo o mundo”, afirmou o secretário.

“Nas últimas semanas, à medida que as pressões econômicas e sociais pioraram e o medo aumenta, o mundo vive um surto horrível de violência doméstica”, disse. “Peço a todos os governos que tomem medidas para prevenir a violência contra as mulheres e forneçam soluções para as vítimas, como parte dos seus planos de ação nacional contra a covid-19”, acrescentou António Guterres.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infectou mais de 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil. Dos casos de infecção, mais de 283 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS (Organização Mundial da Saúde) a declarar situação de pandemia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo