Dicas de O Sul OPEN Feira de Design promove Green Week

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

A OPEN Design Store, versão on-line da OPEN Feira de Design, realiza, até o dia 5 de dezembro, a Green Week. O objetivo da feira, que tem foco o design independente, é estimular o consumo consciente e contribuir para mudar o destino do planeta.

Camila Farina, curadora da OPEN Feira de Design e diretora da Maria Cultura, produtora à frente dessa iniciativa, acredita que “o problema está no consumismo e não no consumo. As pessoas devem investir com mais cautela e mais cuidado, levando sempre em conta o resultado de suas compras para a sociedade e o meio ambiente. Quando compramos desenfreadamente, não estamos pensando no lixo que é produzido em todo processo de produção e descarte desse produto. Quando pensamos em quantidade e não em qualidade, os nossos objetos se tornam menos importantes e o descarte é mais constante. Estamos propondo que as pessoas se apaixonem mais pelos objetos que adquirem e que sejam mais exigentes em relação à procedência deles – procurando se informar a respeito das matérias-primas utilizadas e seu impacto na natureza e na sociedade e evitando empresas que não tenham ética na relação com seus colaboradores, por exemplo” .

A Green Week dá destaque para marcas autorais, oferecendo produtos com descontos especiais de 10% a 50%. A loja on-line conta com aproximadamente 50 marcas de diversos segmentos: mobiliário, decoração, moda, brinquedos e utilitários em geral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul