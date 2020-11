Dicas de O Sul Palestras: confira seis dicas para se dar bem

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

O planejamento é fundamental para qualquer palestrante

Uma palestra sempre foi classificada como desafiante pela maioria dos profissionais, seja de qualquer área. Sabemos que subir no palco diante de uma plateia não é uma tarefa fácil. No entanto, você pode simplificar o processo com treinamento e preparação.

Neste artigo, separamos diversas dicas para se dar bem em vários tipos de palestras. Após a leitura deste texto, você estará mais confiante e disposto para enfrentar qualquer obstáculo.

Duvida? Então, não perca mais tempo. Continue lendo este artigo e aprenda com as nossas orientações. Você vai agradecer depois.

1- Comece pelo planejamento

O planejamento é fundamental para qualquer palestrante, seja um profissional iniciante ou até mesmo aquelas pessoas que têm várias anos de experiência no mercado. Mesmo que você domine o assunto é importante criar e estudar todo o roteiro.

Na prática, um bom palestrante é aquele que domina o assunto e não precisa se apoiar a todo o momento em suas anotações ou nas apresentações em PowerPoint.

Quem não conhece todos os temas sofre com a insônia, ansiedade e a insegurança antes do evento. Três fatores que influenciam negativamente em sua performance.

Para se ter uma ideia, grandes nomes da nossa sociedade sempre tinham muito cuidado com a preparação de um discurso. Dentre os mais comuns, pode-se destacar: Martin Luther King, Barack Obama, Mahatma Gandhi, Steve Jobs, Platão, Nelson Mandela, Alexandre, o Grande e Winston Churchill.

Engana-se quem pensa que uma palestra tem início quando o profissional sobe ao palco. Pelo contrário, a preparação começa nas semanas anteriores. É fundamental pesquisar os assuntos, buscar novas referências, investigar exemplos e tendências para captar a atenção do público.

Precisamos ser sinceros, cara leitor: a ausência de um roteiro pode levar a sua palestra para o fracasso.

2- Treine, treine e treine!

Treinar o discurso é essencial para que a apresentação saia do forma como você sempre sonhou. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a oralidade pode ser aperfeiçoada durante a vida.

Uma dica interessante é treinar a apresentação em frente ao espelho. Você pode observar não só o discurso, mas também a postura, os gestos e outros elementos que influenciam em sua apresentação.

Neste momento, você deve avaliar ainda a pronúncia das palavras, respiração e o tempo da palestra. Grande parte dos eventos tem o hábito de estabelecer um limite para que o palestrante mostre as suas ideias. Então, você deve planejar o conteúdo pensando nisso. Caso contrário, um assunto ficará pela metade.

Em um primeiro momento, a repetição pode parecer cansativa. Ao poucos, perceberá que o treinamento valeu a pena. Ele traz mais autoridade, segurança e ainda diminui o estresse.

Se você tiver interesse, pode convidar um grupo de amigos, parentes ou até colegas de trabalho para assistir a um ensaio. Essa experiência pode trazer feedbacks bastante valiosos.

3- Tenha cuidado com a voz

Sem dúvidas, a sua voz é uma das estrelas do evento. Ela precisa ser ouvida pelo participante que está sentada na primeira cadeira até a última fileira. Claro, sem aumentar o tom para não criar uma clima desagradável com a plateia.

Antes de subir no palco, muitas cantores aplicam diversas técnicas vocais para fazer uma belíssima apresentação. A prática também é comum entre os jornalistas de rádio e televisão. O ato de bocejar, por exemplo, é uma ótima forma de despertar as cordas vocais. Já a maçã limpa o trato vocal. Portanto, é interessante incluí-la no cardápio.

Nunca é demais lembrar o quanto a água é importante. Ela ajuda a desidratar o corpo, garantindo mais fôlego para a sua voz. Durante o discurso, faça pausas para beber água.

Já falamos por aqui que a preparação para uma palestra deve ter início nos dias que antecedem o evento. O mesmo cuidado o profissional deve ter com a sua voz. Evite gritar, fumar ou consumir bebidas alcoólicas. Eles são considerados grandes vilões dos palestrantes.

4- Conte histórias

Uma das piores sensações para um palestrante é olhar para a plateia e perceber que alguns participantes estão mexendo no celular, conversando ou simplesmente esperando a apresentação terminar. Quando ocorre esses comportamentos, provavelmente, o público não está interessado em seu conteúdo.

Para captar a atenção das pessoas, você deve contar histórias. Ao invés de explicar o conceito de um determinado tema, construa um personagem e mostre situações que já influenciaram em sua carreira.

As histórias têm o poder de criar conexão com o público. As pessoas podem ter vivido algo semelhante e, por isso, têm mais prazer em prestar atenção no conteúdo. Você pode contar não só histórias da sua vida, mas também de amigos ou colegas de trabalho.

5- Observe a linguagem corporal

O sucesso de uma palestra envolve diversos fatores. Além de estudar a apresentação, você deve cuidar da linguagem corporal. Busque apresentar o conteúdo com humor, relaxado e confortável.

O entusiasmo é outra característica importante dos profissionais que gostam de falar em público. Você deve transmitir empolgação e felicidade durante o seu discurso. Assim, as pessoas vão se contagiar ainda mais com as histórias.

Outra dica interessante é ter um cuidado especial com o seu olhar. O mais indicado é visualizar vários pontos da plateia. Dessa forma, os participantes se sentem mais especiais.

A interação também só traz pontos positivos para a sua palestra. Reserve um momento para que um participante suba ao palco. Esse tipo de atitude aproxima a plateia e mostra que você não é superior às outras pessoas. O cumprimento e o sorriso no rosto também são estímulos que não podem faltar em um palestrante.

6- Use a tecnologia ao seu favor

Existem ferramentas que podem facilitar a vida de qualquer palestrante. A InVideo, por exemplo, tem diversos tipos de recursos para criar um Slideshow. Além dos templates prontos, você pode adicionar fotos, vídeos e outros tipos de elementos.

Pare de perder várias horas do seu dia montando uma apresentação. Em poucos minutos, você consegue deixar tudo perfeito para o grande dia. Nunca desista de ser um bom palestrante. O treinamento constante pode ajudá-lo a conquistar todos os seus objetivos.

