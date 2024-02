Rio Grande do Sul Operação combate sonegação no segmento de produtos automotivos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Foram analisados cerca de R$ 50 milhões em valores de operações com suspeita de práticas irregulares.

A Receita Estadual do Rio Grande do Sul realizou, na quarta-feira (7), a Operação Elipse, voltada à fiscalização no segmento de produtos automotivos. Os alvos foram empresas da Serra Gaúcha que comercializam esse tipo de produto e que têm indícios de irregularidades e de sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Foram analisados cerca de R$ 50 milhões em valores de operações com suspeita de práticas irregulares, que implicam em evasão de recursos dos cofres públicos e causam danos aos concorrentes que cumprem corretamente as obrigações fiscais.

Auditores-fiscais, técnicos tributários e policiais militares participaram da ação, que foi coordenada pelo Grupo Especializado Setorial Metalmecânico (GES Metalmecânico), localizado na Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE).

Conforme a Receita Estadual, além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos e combater a sonegação, as ações buscam combater a concorrência desleal.

