Operação da Polícia Federal faz buscas em Pelotas sobre supostos desvios de verbas para hospital de campanha no Ceará

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Operação Cartão Vermelho apura irregularidades na administração do Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas Foto: Divulgação Operação Cartão Vermelho apura irregularidades na administração do Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Operação conjunta entre Controladoria-Geral da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal apura fraudes e desvios de recursos na implementação, gerenciamento e gestão do Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas, no Ceará.

A ofensiva, realizada na manhã desta terça-feira (03), faz parte da Operação Cartão Vermelho, que investiga irregularidades na contratação de Organização Social, promovida pela prefeitura de Fortaleza.

A operação cumpriu 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Pelotas (RS). O trabalho conta com a participação de 22 servidores da CGU e de 120 policiais federais. A investigação compõe um conjunto de trabalhos, em parceria com outros órgãos de controle, visando contribuir para a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos liberados para ações emergenciais de combate à pandemia da Covid-19.

O contrato de gestão firmado entre o ente público e a Organização Social foi formalizado com estimativa de gastos de até R$ 95,9 milhões, tendo sido realizadas despesas no valor de R$ 50.750.069,80. No decorrer das investigações, a CGU analisou despesas com custeio, referentes aos meses de abril e maio, bem como de investimentos, na aquisição de monitores e módulos complementares, envolvendo um total de R$ 32.073.013,25.

Com o aprofundamento do trabalho, foram identificadas várias irregularidades na formalização e execução contratual, destacando-se: a contratação de serviços a preços superiores aos de serviços equivalentes em outros contratos formalizados pela administração pública nas mesmas circunstâncias de mercado; a deficiência na formulação de indicadores capazes de demonstrar a eficiência do modelo de gestão por OSS para o HCPV; o pagamento de valores a maior e a ocorrência de Irregularidades na aquisição de monitores multiparamétricos. O prejuízo estimado é superior a R$ 7 milhões.

