Operação contra o tráfico de drogas prende quatro criminosos em Gramado e Canela

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de busca e apreensão Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (08), uma operação de combate ao tráfico de drogas e a crimes relacionados à venda de entorpecentes na Serra Gaúcha. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de busca e apreensão em Gramado e Canela.

No primeiro município, dois criminosos foram presos no bairro Vila do Sol e em um sítio na localidade do Carahá. Em Canela, outros dois traficantes foram capturados nos bairros Santa Marta e São Luís.

Durante a ação, foram apreendidas porções de maconha e celulares. Os quatro bandidos são investigados por atuarem no tráfico de drogas e em cobranças de dívidas, extorsões, agressões e atentados contra devedores e rivais, cometidos com extrema violência.

