Polícia Operação Divisa prende dez criminosos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Mais de 170 policiais civis, com o apoio da Brigada Militar e de agentes do Rio de Janeiro, cumpriram 31 mandados judiciais Foto: Miguel Noronha/Polícia Civil Mais de 170 policiais civis, com o apoio da Brigada Militar e de agentes do Rio de Janeiro, cumpriram 31 mandados judiciais. (Foto: Miguel Noronha/Polícia Civil) Foto: Miguel Noronha/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Divisa para combater os crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e extorsão em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Dez pessoas foram presas e seis armas apreendidas, além de munições.

Mais de 170 policiais civis, com o apoio da Brigada Militar e de agentes do Rio de Janeiro, cumpriram 31 mandados judiciais na Capital, em Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Charqueadas.

Em Canoas, as investigações iniciaram em março. “Na ocasião, a vítima foi executada a tiros na cidade de Porto Alegre e seu corpo foi encontrado na cidade de Canoas. As medidas cautelares relativas a este inquérito foram cumpridas nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha”, informou a Polícia Civil.

Segundo o delegado Arthur Hermes Reguse, “trata-se de uma investigação qualificada, em que a vítima foi executada a tiros na Capital do Estado, mas transportada de veículo até a cidade de Canoas. Com essa movimentação, o objetivo dos criminosos era ocultar o cadáver e, dessa forma, se esquivar da responsabilização penal”.

Já em Gravataí, indivíduos são investigados pelo cometimento de crimes de homicídio doloso qualificado por motivo fútil, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e extorsão. As investigações recaem sobre a prática de dois homicídios ocorridos nos meses de março e maio na cidade, ambos praticados com armas de fogo de uso restrito.

Também foram alvos da operação os suspeitos de terem causado um suicídio em Gravataí. Durante as investigações, foi identificado que, após sucessivas extorsões e ameaças durante a aplicação do chamado Golpe dos Nudes, a vítima acabou tirando a própria vida. As medidas cautelares sobre esse caso foram cumpridas em Sapucaia do Sul, Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha e na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas.

