Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Palestras acontecem de 26 a 28 de junho no formato virtual. Foto: Reprodução Facebook Foto: Reprodução Facebook

A Jornada Internacional de Direito realiza neste ano uma edição especial em auxílio às vítimas das enchentes do RS: União pelo Rio Grande do Sul. Toda a renda será revertida às vítimas das enchentes nas cidades gaúchas. O evento, 100% online, será realizado de 26 a 28 de junho com a participação de cerca de 200 palestrantes de todo o Brasil.

O curador Científico da iniciativa, Fabiano Machado, explica que desde 1996 o tradicional evento acontece em Gramado, na Serra Gaúcha, mas, nesse ano, será diferente. “As pessoas receberão a jornada em suas casas, com o grande objetivo de ser um ato de amor e solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul”, contou.

Fabiano ressalta que a edição trará temas da mais absoluta atualidade do Direito. “O eixo condutor do evento é a reconstrução do Rio Grande do Sul a partir dos seus desafios jurídicos, então muitas palestras tocam nesse tema a partir do Direto Ambiental, do Direito Civil, de Saúde, Digital, da questão dos seguros e dos danos morais, por exemplo”, compartilhou.

As palestras serão divididas em nove eixos temáticos: Direito Ambiental, Mudanças Climáticas e ESG; Direito Tributário; Direitos Humanos e Direito de Família; Direito Constitucional; Direito Penal; Direito do Trabalho, Empresarial e Previdenciário; Direito Civil e Digital; Direito Administrativo; e Gestão e Marketing Jurídico.

Para Fabiano, parte da expectativa sobre o evento já foi cumprida, com a mobilização de juristas de todos os estados do país, que participaram na elaboração dos conteúdos de forma voluntária. “A primeira parte da expectativa é a solidariedade, essa já foi alcançada. A segunda grande expectativa é que nós possamos arrecadar o máximo possível de recursos.”

As inscrições serão feitas por meio de Pix solidário e voluntário. Cada interessado pode ajudar com qualquer valor. A renda será destinada a quatro campanhas beneficentes do RS: SOS Rio Grande do Sul; Hospital Mãe de Deus; Projeto Vem Adotar; e Campanha dos Refrigeradores da Polícia Civil de Canela, em parceria com a Loja Maçônica e ACIC.

Para inscrições e mais informações: www.jornadadedireito.com/uniaopelors.

