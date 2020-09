Polícia Operação Narcos III prende quatro criminosos em flagrante por tráfico de entorpecentes em Viamão

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Foram apreendidos crack e maconha, já fracionadas para venda, dinheiro e uma motocicleta utilizada pelos criminosos Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidos crack e maconha, já fracionadas para venda, dinheiro e uma motocicleta utilizada pelos criminosos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na noite dessa segunda-feira (21), a Polícia Civil deflagrou a Operação Narcos III com o objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes e a criminalidade violenta em pontos focais do município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na ação quatro indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes, eles foram surpreendidos no momento em que era faziam o recolhimento do dinheiro decorrente da venda de drogas no ponto de venda.

Foram apreendidos crack e maconha, já fracionadas para venda, dinheiro e uma motocicleta utilizada pelos criminosos.

