Um em cada cinco eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições municipais deste ano é idoso e, portanto, faz parte do grupo de risco do novo coronavírus. No total, são 30 milhões de pessoas a partir de 60 anos – o equivalente a 20% do eleitorado, o maior percentual já registrado desde 1992.

O levantamento foi feito pelo site G1 com dados do eleitorado disponibilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A série histórica com esses dados começa em 1992 e, portanto, não é possível conferir informações sobre a faixa etária do eleitorado antes disso. O TSE considera a idade do eleitor no primeiro turno da eleição. Neste ano, o primeiro turno será realizado em 15 de novembro, e o segundo turno, em 29 de novembro.

Nestas eleições, os idosos terão horário preferencial no dia da votação (das 7h às 10h), e as seções eleitorais devem adotar uma série de medidas para evitar a disseminação da Covid-19, como o uso do álcool em gel e as recomendações de levar a própria caneta e manter a distância de pelo menos um metro do outro eleitor na fila. Também será obrigatório usar máscara facial.