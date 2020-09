Porto Alegre Após seis meses, perícias médicas são retomadas para beneficiários do INSS em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Agência do bairro Partenon foi classificada como "apta" a reabrir, em vistoria realizada na segunda-feira Foto: ivulgação/TRF4

Seis meses depois, os usuários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) puderam retomar os exames periciais em Porto Alegre. Na manhã desta terça-feira (22), os médicos peritos retomaram o atendimento na agência do bairro Partenon, classificada como “apta” em vistoria realizada na segunda-feira (21).

A unidade, a mais movimentada da cidade, abriu o portão às 7h, quando a fila já ocupava toda a quadra, com cerca de 30 pessoas. De acordo com o gerente-executo do INSS na Capital, Claiton Pereira Soares, os 12 médicos peritos aguardados chegaram ao prédio e já estão atendendo.

A agência é a única com quadro mínimo de servidores para prestar o serviço ao público na cidade. As outras duas agências de Porto Alegre, no Centro e no bairro Cavalhada, seguem fechadas.

Agências de Canoas, Lajeado, São Leopoldo, Ijuí e Frederico Westphalen também foram atestadas como aptas para retomarem o serviço. Algumas já estavam atendendo antes mesmo da aprovação, com médicos que voltaram a atender por conta própria.

De acordo com a ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos), os profissionais que atuam nestas unidades deverão, a partir desta terça-feira, se apresentar ao trabalho para retomar o atendimento presencial dos usuários.

Confira os locais das agências

Porto Alegre: Av. Bento Gonçalves, 867

Canoas: Av. Inconfidência, 778

Lajeado: Av. Benjamin Constant, 973

São Leopoldo: R. Conceição, 364

Ijuí: R. Benjamin Constant, 366

Frederico Westphalen: R. Luiz Milani, 254.

