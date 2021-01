Verão Operação RS Verão Total é lançada com foco no combate à pandemia

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Arquivo)

A Operação RS Verão Total 2020/2021 foi lançada em dezembro pelo Governo do Estado. Além de garantir guarda-vidas, reforço de policiais, fiscalização nas estradas, monitoramento semanal da qualidade das águas e chuveirinhos em balneários e praias, o foco desta edição é a prevenção à Covid-19.

Entre as medidas da campanha está a antecipação de R$ 6 milhões em recursos para entidades hospitalares e municípios do litoral que terão aumento populacional ao longo dos próximos meses.

“É uma operação que reforça a prestação dos serviços públicos do estado no litoral, porque há uma concentração de pessoas, um deslocamento de pessoas que se dirigem ao litoral. Então, há necessidade de nós também concentrarmos ações nessas áreas. Na segurança pública potencializando o número de operadores de segurança, de efetivo, na área da saúde, na área de atendimentos diversos de prestação de serviço do poder executivo estadual”, destacou o vice-governador e secretário de segurança pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.

